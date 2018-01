Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna Independenta, care a fost prins baut la volan, este ancheta penal de politistii calaraseni. Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

- Un barbat din judetul Hunedoara este cercetat penal pentru producerea unui accident rutier langa Sibot. Acesta se afla sub influenta alcoolului, in momentul in care a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat cu masina in afara soselei. Potrivit IPJ Alba, in 23 ianuarie, in jurul orei 13.50, politistii…

- Politistii din Sebes l-au identificat, cu operativitate, pe un tanar din comuna Sasciori ca persoana banuita de comiterea unor infractiuni de distrugere si furt. Potrivit IPJ Alba, in 24 ianuarie, politistii de investigatii criminale din cadrul Politie Municipiului Sebes l-ai identificat pe un tanar…

- Inspectoratul Judetean de Politie Gorj a confirmat ca se fac cercetari pentru abuz de incredere pe numele unui fost antrenor de la Pandurii, care a plecat cu masina clubului. Este vorba de Petre Grigoras, care refuza returnarea unui VW Touareg,...

- In urma controalelor din noaptea de 21/22 ianuarie un tanar de 20 de ani din Cetate a fost depistat de polițiști la volanul unui autoturism cu numere false. In urma anchetei s-a scos la iveala și faptul ca acesta nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.

- Politistii si procurorii fac cercetari, dupa ce o tanara de 29 de ani a decedat la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad, a declarat, luni, Simina Roz, purtatorul de cuvant al unitatii sanitare. Potrivit sursei citate, tanara care a fost adusa la UPU…

- Procurorii Parchetului Militar au deschis un dosar pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce un angajat al Ministerului Apararii a fost implicat intr-un accident de circulatie soldat cu moartea unei persoane.

- Noi scene violente intr-un spital romanesc! De data aceasta, in Pucioasa, unde un medic s-a napustit asupra unui barbat care ii cerea ajutorul pentru o ruda. Tanarul povesteste ca doctorul chiar l-ar fi lovit cu pumnul si i-ar fi jignit sotia insarcinata. Atacul a fost filmat, iar imaginile au ajuns…

- Un bacauan, de 61 de ani, a fost trimis in judecata, anul trecut, pentru fals in declaratii, dupa ce a mintit in fata notarului ca el este singurul mostenitor al unui apartament de 56 mp. Barbatul a determinat si doi martori sa dea declaratii in fals, obtinand astfel certificatul de mostenitor. Inculpatul…

- Ieri, 15 ianuarie 2018, in jurul orei 22.30, un cetatean din Fenes a observat o persoana in timp ce sustragea combustibil din rezervorul camionului sau, parcat intr-un depozit de pe raza localitatii Fenes. In momentul in care si-a dat seama ca a fost observat de catre proprietarul camionului, banuitul…

- Politistii gorjeni au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpa in cazul distrus aseara in urma unui incendiu, la Pades. Un sofer de 50 de ani, din Pades, a anutat pompierii ca autocarul pe care il conducea a luat ...

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Foltesti au intocmit dosar penal pentru braconaj piscicol unui barbat care transporta aproximativ 50 kilograme de peste fara a detine documente legale.In data de 14 ianuarie, in jurul orei 06.

- Politistii din Prahova s-au sesizat din oficiu si au deschis un dosar penal pentru infractiunea de distrugere de inscrisuri oficiale, dupa ce medicul Marta Coman de la Spitalul Orasenesc Baicoi a fost filmata in timp ce rupea fisa unei paciente pe care a refuzat sa o interneze, scrie...

- Politistii prahoveni au deschis un dosar penal pentru sustragere sau distrugere de inscrisuri in cazul medicului care a fost filmat cu o camera ascunsa in timp ce refuza internarea unei femei de 87 de ani, rupand fisa medicala a acesteia, scrie AGERPRES. Citeste si: HALUCINANT - Polițistul-pedofil,…

- Procurorii susțin ca, în martie 2017, profesorul Mihai Lucan ar fi secționat artera renala a unui pacient în mod intenționat, astfel încât sa îl compromita pe medicul care coordona întreaga operație, potrivit stirileprotv.ro. „Am început sa îmi…

- Infracțiuni de braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor și munițiilor cercetate de polițiștiLa data de 28 decembrie a.c., ora 21.00, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Adjud, in timp de se aflau in serviciul de patrulare pe raza localitații Homocea, au auzit focuri de arma…

- Pe numele unui tanar din Arcalia, polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt, dupa ce au descoperit ca acesta „l-a ușurat” pe un taximetrist de telefonul mobil. Potrivit IPJ BN, prejudiciul a fost recuperat in totalitate. La data de 27 decembrie a.c., un barbat, de 63 ani, din Bistrița, in…

- De la debutul actiunii „Foc de Artificii”, politistii din Alba au facut 51 de controale ce au vizat respectarea normelor legale privind detinerea, comercializarea, importul, depozitarea si folosirea articolelor pirotehnice, au confiscat peste 90 de kilograme de articole pirotehnice si au constatat 23…

- Marti dimineata a avut loc la Bucov, in apropierea Gradinii Zoo, un accident rutier. E vorba despre un autoturism care a intrat intr-un copac. Accidentul le-a ridicat semne de intrebare politistilor, in contextul in care conditiile meteo erau normale, nefiind polei pe carosabil. Iata ce au constatat…

- Politistii ialomiteni au depistat in trafic, in Slobozia, un barbat de 56 de ani din municipiul Constanta, desi anterior consumase bauturi alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest Drager a rezultat valoarea 0,62 mg l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost ulterior transportat la cea mai…

- Un dosar penal a fost intocmit la Parchetul de pe langa Judecatoria Calarasi in urma evenimentului produs, luni, la Scoala Gimnaziala “Nicolae Titulescu” Calarasi unde șapte elevi au acuzat dureri abdominale dupa ce au consumat suc cumparat de la chioșcul din incinta unitații de invațamant. Purtatorul…

- Politistii giurgiuveni au deschis un dosar penal pentru distrugere dupa ce autobuzul unei societati comerciale din judet a ars, in curtea firmei unde era parcat, pompierii stabilind ca focul a fost pus intentionat. "Pompierii giurgiuveni au fost solicitati prin 112 sa intervina in curtea unei…

- Politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes si politistii Postului de Politie Garbova l-au identificat pe un tanar de 22 de ani, din comuna Garbova, ce este banuit de comiterea a doua furturi dintr-o societate comerciala din comuna, fapte prin care a cauzat un prejudiciu de 8.700 de lei. In sarcina acestuia…

- Angajatul de la Serviciul de Telecomunicatii Speciale care a preluat primul apel la 112, al tinerei care a fost impinsa in statia de metrou Costin Georgian, este cercetat penal de Parchetul Militar. Acesta ar fi trebuit sa transfere apelul la Politie!

- Ieri, 13 decembrie 2017, politistii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș, in timp ce desfașurau activitati de supraveghere si control al traficului rutier pe raza comunei Unirea, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 49 de ani, din judetul Cluj. In urma verificarilor efectuate,…

- La data de 12 decembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Targu Carbunesti au fost sesizati prin apelul 112 de un participant la trafic, cu privire la faptul pe DJ 661 Targu Carbunesti, a avut loc un accident de circulatie. Din primele cercetari efectuate de politisti…

- Un barbat in varsta de 62 de ani din Alba Iulia este cercetat de politie dupa ce a condus, sub influenta alcoolului, o masina. Avea alcoolemie de 0,74. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 18.40, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 62 de ani, din…

- La data de 08.12.2017, in jurul orei 17:06, un barbat de 24 ani, din comuna Ceanu Mare, jud. Cluj, a sesizat prin SNUAU 112, Sectia 4 Politie Rurala Campia Turzii, ca in jurul orei 16.30, persoane necunoscute, s-au prezentat la locuința sa, avand intentia de a achiziționa motocicleta scoasa la vanzare.…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de hotarare prin care cei care nu platesc taxele la stat, atat companiile, cat si persoanele fizice, incepand de la impozitul pe salariu, CAS si alte taxe, sunt pasibile de inchisoare, informeaza Ziarul Financiar.Finantele motiveaza noile modificari…

- Politia a deschis dosar penal pentru vatamare din culpa pe numele deputatului PSD de Sibiu Ioan Terea, acuzat ca a lovit doua persoane miercuri seara la protestul din fata Palatului Parlamentului, urmand sa fie inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie...

- Ioan Terea a afirmat, miercuri seara, ca doi protestatari au sarit in mașina sa și chiar l-au acuzat ca ar fi consumat alcool. ”Nu aveam cum sa-i lovesc, ei au sarit pe mașina, se vad urme pe mașina din lateral. Mașina in fața nu are nicio urma, nimic” a precizat deputatul PSD, miercuri seara. …

- Polițiștii din Alba au intocmit un dosar penal pe numele reprezentantului societații comerciale Temexson SRL care a tras artificiile de 1 Decembrie la Alba Iulia fara acord din partea pompierilor și poliției. Societatea comerciala care a organizat focul de artificii a depus o solicitare pentru ca spectacolul…

- Dosar penal pentru furt de produse dintr-un hipermarket din municipiu si sanctiuni privind fapte de natura antisociala, la inceput de decembrie. In ultimele zile, jandarmii au intocmit actele de sesizare pentru infractiunea de f ...

- O șoferița in varsta de 33 de ani s-a ales cu dosar penal, deoarece a urcat la volan deși era bauta. Mașina condusa de aceasta a fost oprita in trafic, in noaptea de vineri spre sambata, pe Bulevardul Libertații din Predeal, dupa ce oamenii legii au observat stilul neobisnuit de sofat, motiv pentru…

- Un om de afaceri din municipiul Radauti, care este si consilier local in deliberativul local, are probleme destul de serioase cu legea, intr-un dosar privind un autotren si doua semiremorci pe care le-a achizitionat pentru firma sa. Emanuel Mitric, in varsta de 27 de ani, este acuzat de abuz de ...

- Vicepresedintele Partidului Liberal Valeriu Munteanu a semnat miercuri, 29 noiembrie, un denunt la Procuratura Generala pe numele primarului interimar al Capitalei, Silvia Radu. Acesta o acuza pe primar de uzurparea puterii locale si solicita oamenilor legii sa deschida un dosar penal.

- Sambata, 25 noiembrie 2017, in jurul orei 01.00, politistii din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 33 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta alcoolului. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,51 mg/l alcool pur…

- Trupul neinsuflețit al actriței Stela Popescu va fi transportat la Institutul Național de Medicina Legala (INML) in vederea efectuarii necropsiei. Politia Capitalei a a anuntat ca a deschis dosar penal pentru moarte suspecta, conform procedurilor, in conditiile in care actrita a fost gasita decedata…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au identificat un barbat din comuna Garbova, ca persoana banuita de comiterea furtului unui ferastrau mecanic, fapta sesizata politiei in dimineața zilei de 22.11.2017, ora 09.17. Potrivit IPJ Alba, la data de 22 noiembrie a.c.,…

- Ieri, 22 noiembrie 2017, orele 09.00, patrula de siguranța publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au identificat pe M.D., de 25 de ani, din municipiul Alba Iulia, ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala. Din primele cercetari, efectuate de politisti, a…

- Polițiștii clujeni au depistat, duminica seara, un conducator auto care se afla la volan sub influența bauturilor alcoolice.Șoferul a fost depistat pe Aleea Moldoveanu, din cartierul Manaștur.”La data de 19 noiembrie a.c., în jurul orei 19:50, politistii din cadrul…

- Medicul era in timpul liber si iesise sa ia masa cu cativa prieteni. La un moment dar, fiul unei foste paciente, care a murit luna trecuta, s-a napustit asupra ei si a inceput sa o ia la palme. Barbatul i-a reprosat ca ea este de vina pentru decesul mamei sale. Femeia ajunsese la spital cu…

- Resping categoric acuzațiile. Vorbim despre un atac violent; miza este preluarea PSD. Este reactia președintelelui PSD, Liviu Dragnea, dupa ce procurorii DNA i-au adus la cunoștința ca este urmarit penal pentru cinci capete de acuzare in legatura cu un dosar ce vizeaza Tel Drum. La randul sau, presedintele…

- Procurorii au transmis, in urma cu scurta vreme, un comunicat amplu, prin care se anunta, practic, motivele pentru care liderul PSD a fost chemat la DNA in aceasta dimineata. Revenim! Liviu Dragnea, urmarit penal intr-un nou dosar. Alaturi de alte 8 persoane is a post from: Ziarul National Liviu Dragnea,…

- La data de 08 noiembrie a.c., in jurul orei 14.30, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un barbat de 67 de ani, din comuna Roșia de Secas, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 107, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de conducatorul…

- Informatie exploziva, obtinuta de „Ziarul de Iasi". Procurorii anticoruptie din Iasi au solicitat autoritatilor locale din Iasi lista cu bunurile pe care le detine presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa. Anchetatorii au cerut lista „de urgenta", pana maine, pe langa bunurile lui Popa mai…

- Cei trei muncitori care au fost prinși sub un mal de pamant in timp ce lucrau la un pod de cale ferata sunt morți. Au fost scoși la suprafața de echipele de intervenție dupa mai multe ore. ”In cazul accidentului de munca de la Peștera Bolii, polițiștii TF efectueaza cercetari (in rem) impreuna…

- Un tanar de 25 de ani, din Dorna Arini, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins baut la volan, pe raza comunei. Individul a fost oprit pentru control, noaptea trecuta, de un echipaj de poliție și pentru ca mirosea a bautura a fost verificat cu etilotestul. Aparatul a indicat o valoare de […]

- Ieri, 29 octombrie 2017, in jurul orei 03.46, politistii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, pe DN 1 pe direcția Sibiu – Sebeș, l-au depistat pe un barbat de 23 de ani, din comuna Cut, județul Alba, care conducea un autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…