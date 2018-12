Stiri pe aceeasi tema

- Unul din cei mai vechi contrabandisti sarbi care actiona pe teritoriul judetului Mehedinti , dat in urmarire generala, a fost prins aseara in centrul municipiului Drobeta Turnu Severin de politistii de frontiera.

- Timp de doua zile pe 22 și 23 noiembrie 2018, aula „Nicu Constantinescu” din cadrul Palatului Comunal din Buzau va gazdui o sesiune internaționala de comunicari științifice dedicata Centenarului Marii Uniri. In cadrul evenimentului cultural istoric intitulat sugestiv „100 de ani de la Unirea Bucuvinei…

- Barbatul in varsta de 36 de ani are cetatenie dubla, romana si ucraineana, si incerca sa intre in Romania, cu destinatia Bulgaria, ca pasager intr-un autocar. A fost retinut de politistii de frontiera, care l-au predat in custodia IPJ Galati. Judecatorii vor stabili daca va fi extradat sau nu in Germania.

- "Celebrul soi de usturoi romanesc de Ramnicelu, cunoscut pentru calitatile sale gustative, dar si medicinale, a trecut anul acesta toate testele, anul viitor va fi in anul doi de testare si va fi trimis la omologare in vederea recunoasterii sale oficiale ca planta de cultura", a declarat pentru Agerpres…

- Trupe speciale ale Poliției italiene au fost trimise in Romania pentru a-l aresta pe Vito Bigione, considerat unul dintre cei mai cautați 30 fugari din lume. Sicilianul a fost capturat, joi, la Oradea, cu sprijinul Poliției Romane, informeaza Rai News. In varsta de 66 de ani, Vito Bigione a fost condamnat…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute miercuri seara in Costa Rica. Date in urmarire internaționala in aceasta vara, cele doua au fost ridicate de pe strada in cursul zilei de miercuri. Cele doua erau date in urmarire internaționala dupa ce au primit condamnari definitive in Romania pentru fapte…

- Vasile Angelo Cristian, zis “Draca”, era dat in urmarire la nivel national si international si a fost depistat zilele trecute de politistii braileni de la Serviciul de Investigatii Criminale (SIC). Individul in virsta de 28 de ani are un cazier gros si in Romania.