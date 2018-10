Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul lider interlop din Boston, James Bulger, a fost gasit mort in penitenciar, la varsta de 89 de ani, existand suspiciuni ca a fost ucis, informeaza NBC News si Fox News.James Bulger a fost gasit mort in celula in care era inchis, in Penitenciarul USP Hazelton, situat in statul american…

- Celebrul lider interlop din Boston James Bulger a fost gasit mort in penitenciar la varsta de 89 de ani, existand suspiciuni ca a fost ucis, informeaza NBC News și Fox News. James Bulger a fost gasit mort in celula in care era inchis, in Penitenciarul USP Hazelton, situat in statul american Virginia…

- Celebrul lider interlop din Boston James Bulger a fost gasit mort in penitenciar, la varsta de 89 de ani, existand suspiciuni ca a fost ucis, informeaza posturile NBC News si Fox News, potrivit Mediafax.

- Designerul Stephan Pelger a oferit amanunte despre femeile care l-au agresat in luna august la Cannes. Stephan Pelger a fost batut de doua femei si jefuit pe o strada din Cannes . Celebrul designer s-a ales cu rani groaznice in urma incidentului . Agresoarele lui Stephan Pelger au ajuns pe mana justiției.…

- Doliu la Hollywood! Celebrul actor Paul John Vasquez a murit. Agentul sau a confirmat teribila veste la ora 2 dimineața, miercuri (26 septembrie). Starul a fost gasit mort in casa tatalui sau, in San Jose, California. Paul John Vasquez a murit la 48 de ani. Paramedicii au fost chemați la casa tatalui…

- Americanul care a vandalizat cu lovituri de tarnacop steaua lui Donald Trump de celebrul Walk of Fame de la Hollywood si-a justificat miercuri actiunea, respingand acuzatia de vandalism, relateaza AFP. "Personal nu cred ca trebuie sa fiu inculpat, pentru ca, cred eu, am actionat legitim si corect, cu…

- Fostul vicepreședinte al PNL Hunedoara și fost patron al Clubului Sportiv Jiul Petroșani, a fost condamnat, miercuri, de catre magistrații Tribunalului din Hunedoara, la la 6 ani si 8 luni de inchisoare cu executare intr-un dosar in care este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat,…

- Judecatorul Stan Mustața a murit în penitenciar, potrivit portalului stiripesurse.ro! Cunoscut drept judecatorul lui Dan Voiculescu, în dosarul ICA, Mustata a ajuns în spatele gratiilor, dupa ce a fost condamnat pentru luare de mita