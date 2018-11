Stiri pe aceeasi tema

- O persoana si a pierdut viata intr un accident produs miercuri seara, pe DN1, pe raza localitatii Oiejdea, in urma impactului intre un autoturism si un autocamion, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Alba citat de Agerpres.ro. La fata locului actioneaza, potrivit sursei citate, opt…

- Un barbat a decedat miercuri seara in urma unui accident rutier pe DN1, in zona localitații Oiejdea. Din primele informații in accident au fost implicate un autoturism și un autocamion. Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri. Miercuri, in jurul orei 19:40, pe DN 1, in zona localitații Oiejdea…

- ACCIDENT MORTAL: Un barbat de 29 de ani, din Baia Mare implicat in tragedie. O familie distrusa- O femeie de 35 de ani a murit si doi minori, unul cu varsta de 9 ani, respectiv 11 luni au fost raniti. La data de 11 septembrie, in jurul orei 18.20, pe D.N. 1 E81, pe raza comunei Mihai Viteazul, judetul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a fost reluat in ambele sensuri pe DN 2B Buzau ndash; Braila, in zona localitatii Tabarasti, judetul Buzau, unde anterior circulatia a fost intrerupta in urma impactului dintre o motocicleta si un autoturism.Potrivit…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN3 la iesire din Constanta spre Valu lui Traian. Din primele informatii doua persoane au fost ranite. Potrivit ISU Dobrogea, dupa impact autoturismul implicat a fost cuprins de flacari. ...

- Ieri, 03 septembrie a.c., Sectia 6 Politie Rurala Sarasau a fost sesizata despre faptul ca pe DN. 18, Rona de Jos, s-a produs un accident rutier soldat cu mai multe victime. Un barbat de 46 de ani din localitatea Bistra, judetul Maramures, a condus o autoutilitara pe DN. 18, din directia Rona de Sus…

- Potrivit sursei citate, s-a restrictionat traficul rutier pe Soseaua Antiaeriana pe portiunea cuprinsa intre Strada Valcele si Calea 13 septembrie, pe ambele sensuri de circulatie. Se efectueaza cercetari pentru stabilirea cauzelor si imprejurarilor producerii evenimentului rutier. Din…

