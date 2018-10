Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali sustine ca negocierile sunt avansate si ca mutarea se va face la iarna. "Negociez cu o echipa foarte bogata din zona araba pentru Gnohere. Nu e echipa unde era Rednic. Din ce am vorbit și din ce cred, suntem foarte aproape de a ajunge la un acord. Transferul ar urma sa se faca in…

- Gigi Becali a dovedit mana buna cand a decis sa-l aduca pe internaționalul de tineret la Steaua. A dat 700.000 de euro Botoșaniului, dar pana acum iși merita toți banii: 7 meciuri, doua goluri, 6,80 media notelor GSP. Cea mai mare! Nu mai puțin de 156 de achiziții au facut cluburile din Liga 1 in aceasta…

- Gigi Becali il vrea și pe Mitrița: ”Daca il da Rotaru cu trei milioane, il iau!”. L-a mai avut in curte, dar nu l-a pastrat. Gigi Becali mai viseaza la doua transferuri de marca: Dan Nistor, de la Dinamo , dar și Alex Mitrița, de la CS U Craiova. Pe ultimul l-a mai avut in curte, in 2013. Atunci, a…

- Iuliu Mureșan, președintele CFR-ului, a recapatat puterea in Gruia, l-a mazilit pe Edward Iordanescu dupa doar o etapa și a preluat conducerea in topul celor care au schimbat antrenorii de la echipa in ultimii 10 ani, depașindu-i pe decidenții de la FCSB, Dinamo sau Astra. "Chiar daca am ramas la Steaua,…

- FCSB a trecut de Poli Iași, scor 4-0. Gigi Becali a anunțat ca va transfera un fundaș central in locul lui Mihai Balașa și ca ii va pune o clauza speciala lui Olimpiu Moruțan. "Normal, la valoarea echipei noastre, așa ar trebui sa fie toate meciurile. Cum a fost și cu Rudar. O sa vedeți ca așa vor fi…

- La o zi dupa ce FCSB a remizat cu Dinamo, 3-3 pe Arena Nationala, Gigi Becali a dezvaluit ca nu a oprit cautarile pentru linia ofensiva a vicecampioanei.In conditiile in care tratativele cu Cristian Lopez (27 de ani) nu au picat definitiv, finantatorul ros-albastrilor a anuntat, cu o saptamana…

- Gigi Becali a declarat ca l-a dorit pe atacantul Andrei Cristea (Poli Iasi) la FCSB, dar s-au opus transferului colaboratorii sai, relateaza News.ro. “Si la 02.00 noaptea vorbeam aseara despre un atacant. Si dupa meci am cautat atacant. Tot timpul ma gandesc la un atacant, incontinuu ma gandesc la un…

