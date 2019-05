Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul argentinian Hector Olivares, membru al coalitiei guvernamentale Cambiemos (Noi schimbam), a fost grav ranit joi in apropierea parlamentului de la Buenos Aires. Un functionar care il insotea a fost ucis, a anuntat un parlamentar citat de un canal de televiziune local, relateaza AFP. "Au fost…

- TRADATOR… Fostul presedinte Traian Basescu, cel care l-a adus in partid pe Bichinet (ajuns sef peste PMP Vaslui dupa ce i-a sapat pe liderii judeteni Filip si Onofrei, silindu-i sa plece din partid!) il desfiinteaza pe politicianul din Negresti, facandu-l „prost”. Deputatul PMP de Vaslui, Corneliu Bichinet,…

- Eugen Nicolicea, respins de presedintele Klaus Iohannis pentru functia de ministru al Justitiei, a avut o iesire dura la adresa jurnalistei Realitatea TV, Madalina Mihalache, dupa ce aceasta a insistat cu intrebarile privind respingerea sa de catre seful statului. Madalina Mihalache, fosta jurnalista…

- Deputatul de Argeș Nicolae Georgescu a anunțat ieri ca parasește PSD și se inscrie in partidul lui Victor Ponta. Anunțul are loc in contextul in care Coaliția PSD-ALDE se pregatește, saptamana aceasta, sa valideze in Parlament reorganizarea Guvernului, potrivit Hotnews. „Am decis sa ma alatur unei echipe…

- Marele rabin al Argentinei, Gabriel Davidovich, a fost grav ranit luni de persoane necunoscute care au intrat în locuința sa din Buenos Aires, a anunțat marți Asociația israelita argentiniana (AMIA), citata de AFP.Președintele DAIA, reprezentanța instituțiilor evreiești, Jorge Knoblovits,…

- "In sala eram mai multe persoane. Intrebarea credeam ca se adreseaza unuia din membri stafului de care am fost insoțit și am fost puțin mirat pentru știam ca nu sunt insoțit de o membra a stafului cu acest nume. Nu aveam de unde sa știu cum o cheama, doamna este de la Ministerul Finanțelor nu de…