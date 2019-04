Stiri pe aceeasi tema

- Generalul in rezerva Ion Gioni Popescu, adjunct pentru logistica al multor directori SRI dupa 1989, a murit joi, la varsta de 71 de ani. Anuntul a fost facut de jurnalistul Radu Tudor.La data de 31 martie 2005, generalul cu patru stele Ion Theodor Popescu a fost eliberat din functia de adjunct al directorului…

- Dick Dale, o legenda a genului surf guitar, și autorul unei celebre piese folosite in filmul Pulp Fiction, s-a stins din viața la varsta de 81 de ani. Anunțul a fost facut de chitaristul trupei, pe contul...

- Florentin Burnea, cunoscut si ca “Florea” Burnea, s-a stins din viata dupa o lunga suferinta. Artistul, cunoscut inca din perioada ansamblului folcloric romanesc “Ciocarlia” a fost primul sot al Mariei Ciobanu si tatal solistei Camelia Ciobanu Filip. Vestea a fost data de fiica lui, Camelia Ciobanu…

- Actorul elvetian Bruno Ganz, cunoscut pentru interpretarea lui Adolf Hitler in „Downfall“ (2004), a murit la varsta de 77 de ani, la Zurich. Anuntul a fost facut de managerul sau Patricia Baumbauer.

- Rolurile care l-au facut cunoscut pe Bruno Ganz au fost in filmele „The Reader” si „The Manchurian Candidate”, ajungand sa fie admirat atat in cinematografia germana cat și in teatru. De departe cel mai important rol in toata cariera sa a fost in „Downfall”, interpretandu-l pe Adolf Hitler, in regia…

- Dacian Cioloș a anunțat, sambata seara, ca noua alianța are ca scop sa preia guvernarea și sa le ofere romanilor o alternativa la actuala coaliție PSD-ALDE. Alianța va avea reprezentanți in secțiile de votare la urmatoarele alegeri, cele europarlamentare. Anunțul vine la scurt timp dupa ce USR și…

- Au aparut acuzatii grave la adresa medicilor de la un spital din Capitala, dupa ce o fetita de doar trei ani a intrat in moarte cerebrala, fiind internata acum la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta Craiova. Mama fetitei arata cu degetul catre medicii de la „Marie Curie”, unde…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a scris, miercuri, pe Facebook, ca primariile vor opri 60% din incasari, așa cum au cerut, iar restul de 40% vor merge la județ, din care 20% se vor intoarce la aceleași primarii pentru echilibrare.Anunțul vine in contextul in care primarii de municipii au mers,…