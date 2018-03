Stiri pe aceeasi tema

- Dar, revenind la cele lumesti, fericirea poate insemna ceva concret, un pantof la moda, un costum, un ruj.Iata cele 5 lucruri care te fac fericit in functie de zodia in care te-ai nascut. Berbec Bocanci militaresti, ruj rosu, diamante, surplus de energie si... "sange de dragon"…

- Pisicile si cainii care nu sunt de rasa, dar care au stapan domiciliat in Bucuresti, vor putea beneficia de sterilizare gratuita, a decis miercuri Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 40 de voturi „pentru”, cinci voturi „impotriva” si trei...

- Scandalul Cambridge Analytica ia o noua turnura, cu tangente romanesti. Angajatul care a demascat practicile ilegale ale companiei de consultanta a declarat in fata parlamentarilor britanici, ca predecesorul lui, Dan Muresan, fiul fostului ministrul al Agriculturii Ioan Avram Muresan, ar fi fost…

- Statul roman nu va lista niciuna dintre companiile pe care le are in portofoliu pana la inceperea propriu-zisa a activitatii Fondului Suveran de Investitii (FSI), a declarat Valentin Mavrodin, secretar de stat in Ministerul Finantelor, acesta inaintand un termen de doi ani de zile pana la urmatorul…

- Saptamana aceasta, la Școala Coresi din Fieni este.. Școala Altfel! Deci…altfel de activitati! Altfel…de scoala! Printre numeroasele activitați programate, una este foarte Post-ul FIENI: Elevii de la Școala Coresi și-au adus animalele de companie, la școala apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Francezii nu tin cont de eticheta, cand e vorba de rasa pe care o are cainele, iar pentru asta ramburseaza in medie 619 euro, iar pentru o pisica 222 euro, releva un sondaj facut de IPSOS pentru liderul francez de asigurari al sanatatii animalelor, SanteVet si publicat astazi, potrivit AFP.

- Incredibil, dar adevarat! La același bal al bobocilor de acum doi ani, din localitatea vasluiana Barlad, un alt elev a oferit un raspuns amuzant. Colega lui care a spus ca Rusia e capitala Londrei a devenit celebra pe internet, dupa ce videoclipul a devenit viral. Acum, adolescentul care nu a știut…

- Fostul sef al statului francez Nicolas Sarkozy a fost pus oficial sub acuzare si plasat sub control judiciar in ancheta cu privire la o presupusa finantare libiana a campaniei sale prezidentiale din 2007.

- Fostul angajat NSA Edward Snowden a atacat Facebook printr-un mesaj pe Twitter, dupa ce gigantul a suspendat Cambridge Analytica, o firma specializata in analiza de date, care a lucrat pentru campania pro-Brexit precum si campania prezidentiala a lui Donald Trump.

- Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” ii invita pe copii sambata, 17 martie, de la ora 11:00, la o noua intalnire cu Dodi, Roni si trei prieteni simpatici: dragalasa veverita, maiestuosul cocos de munte si gingasa caprioara. Alexandra Florina Popa, cercetatoare a Muzeului, impreuna cu…

- Acuzațiile aduse de reprezentanții SC Alia SA omului de afaceri craiovean Fanel Trandafir, reprezentantul SC Legume și Fructe SA, au fost respinse atat de procurorii craioveni, cat și de judecatori. Reamintim ca, in urma cu mai bine de trei ani, ...

- Aflat intr-o vizita in Etiopia, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca ”toata povestea” cu otravirea in Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal reprezinta ”niște istericale”. El susține ca acuzațiile la adresa Rusiei privind implicarea in aceasta crima sunt neintemeiate…

- Leo de la Strehaia a fost retinut luni seara pentru 24 de ore, el fiind acuzat de de inselaciune, dupa ce i-ar fi vandut unui cetatean american o statueta pretinzand ca este din aur, scrie digi24.ro.

- Un grup de moldoveni, dintr-o companie de IT din Republica Moldova, au creat un joc cu tematica Star Wars. Ideea jocului constituie prin faptul ca cu o nava spațiala trebuie sa eviți obstacolele, care devin din ce in ce multe odata cu avansarea in spațiu.

- Ca si in cazul oamenilor, medicii veterinari incurajeaza o dieta echilibrata si variata atunci cand vorbim despre hrana pentru necuvantatoarele pe care le crestem in casa sau in gospodarie. Exista, insa, fructe care pot ucide sau legume greu digerabile de stomacul unui animal carnivor.

- Animalele de companie ofera iubire neconditionata si-i ajuta pe copii sa dezvolte abilitati sociale puternice. Cei mici vor invata care sunt nevoile acestuia si vor deveni in timp mult mai responsabili.

- Procurorul special care investigheaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, Robert Mueller, a renuntat la aproape 24 de acuzatii de frauda aduse lui Rick Gates, un martor cheie care a fost de acord sa coopereze in cadrul investigatiei, scrie The Guardian, conform news.ro.El…

- O serie de studii au confirmat faptul ca pacienții care detin animale de companie reusesc sa gestioneze cu mai mult succes afectiunile mintale de care sufera. In cadrul unei analize sistematice a dovezilor existente, o echipa mixta de oameni de stiinta din importante universitați din Manchester, Liverpool…

- Bilete de avion de la 3 euro pana la 7.400. Așa s-au imparți prețurile, anul trecut, pentru Vola.ro. Agenția de turism online a ajuns la un volum tranzacțional de 60,7 milioane de euro (in creștere cu 24%) și o cifra de afaceri de peste 6,5 milioane de euro in 2017, cu 13% mai mult fața de anul anterior,…

- Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, nu se oprește din a critica „nebunia completa, parte din vanatoarea de vrajitoare” pe care o vede in acuzațiile de corupție care i se aduc. In ceea ce ar putea fi o lovitura de grație in defavoarea premierului, un apropiat de mare incredere de-al lui ar…

- Persoanele care detin animale de companie reusesc sa gestioneze cu mai mult succes afectiunile mintale de care sufera, conform unui studiu publicat recent de trei universitati din Marea Britanie, citat de agentia Xinhua.In cadrul primei analize sistematice a dovezilor existente, o echipa de oameni de…

- Secretul „Porții Romane catre Iad” a fost dezvaluit. Oamenii de știința susțin ca pragul templului erau emise gaze toxice la inalțimi mici, pentru a se sacrifica animale, dar preoții erau nevatamați.

- Persoanele care detin animale de companie reusesc sa gestioneze cu mai mult succes afectiunile mintale de care sufera, conform unui studiu publicat recent de trei universitati din Marea Britanie, citat de agentia Xinhua.In cadrul primei analize sistematice a dovezilor existente, o echipa de oameni de…

- Regimul nord-coreean a avertizat, joi, Statele Unite ca "vor plati un pret mare" pentru acuzatiile formulate in privinta respectarii drepturilor omului, sustinand ca este vorba despre o campanie de defaimare impotriva Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- In cadrul primei analize sistematice a dovezilor existente, o echipa de oameni de stiinta din Manchester, Liverpool si Southampton a demonstrat modul in care detinerea unui caine sau a unei pisici, ori a altor animale precum pesti, hamsteri si cinteze le ajuta pe persoanele care sufera de probleme…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a sustinut, luni, ca Parlamentul nu poate ramane indiferent la dezvaluirile facute de procuroarea Moraru, adaugand ca va trebui sa aiba loc o discutie atat in coalitie, cat si cu partidele din Opozitie si cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

- Retailerul Lidl Romania anunta ca va creste salariile, urmand ca niciun angajat sa nu castige mai putin de 3.000 de lei brut. Impactul cel mai mare va fi la nivelul lucratorilor comerciali si al comisionarilor din depozite. Mai mult, compania isi extinde in 2018 gama de beneficii pe care o ofera angajatilor.

- „Ca in toate proiectele, au existat divergente de creatie pentru «Frida», iar in acest caz, au avut ca rezultat atingerea perfectiunii. Nu a fost un proces usor, iar Harvey Weinstein cere scuze pentru felul in care a abordat situatia. Spera ca toti cei implicati pot macar sa fie de acord ca filmul a…

- In ultimele sase luni, Politia Locala Craiova a aplicat un numar de 82 de sanctiuni contraventionale, din care 45 de amenzi contraventionale si 37 de avertismente pentru incalcarea legislatiei in vigoare privind animalele de companie, astfel: – patru amenzi in ...

- Comisia Europeana va lansa în luna mai o campanie de testare a produselor alimentare în 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vândute în Europa de Est, anunta Vera Jourova,

- Fostul premier Victor Ponta spune ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, avea la un moment dat relatii privilegiate cu ceea ce numeste acum „statul paralel”. „Mi-e greu sa cred ca si-a declarat independenta”, a declarat Ponta, la un post de televiziune. „Daca Grindeanu…

- Vicepresedintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pascu, a declarat, dupa Comitetul Executiv National al PSD, ca nu isi da seama ratiunea pentru care Comisia Europeana a transmis scrisoarea in care isi exprima ingrijorarea cu privire la modificarea legilor justitiei din Romania, subliniind ca…

- Enrique Iglesias a dat in judecata fosta sa companie de inregistrari, Universal Music. Starul ii acuza pe cei de la companie ca nu i-ar fi platit drepturile de autor privind distribuirea online a melodiilor sale.

- Viceprimarul Chișinaului, Ruslan Codreanu, solicita deputaților din Parlamentul Republicii Moldova sa inaspreasca pedepsele pentru cruzimea fața de animalele de companie dar și a celora fara stapan.

- Viceprimarul Ruslan Codreanu solicita deputaților din Parlamentul Republicii Moldova sa înaspreasca pedepsele pentru cruzimea fața de animalele de companie dar și a celora fara stapân. În demersul oficial remis catre deputatul Eugen Carpov, viceprimarul solicita elaborarea…

- Un avocat din Beclean a reușit sa caștige in instanța egalitatea intre toți deținatorii de animale de companie. Animaluțele vor fi vaccinate antirabic gratuit, fara alte condiționari, așa cum era prevazut inainte.

- „Animalele filmate sunt tigri siberieni, care au fost nascuti in captivitate in Europa, deci perfect adaptati conditiilor climatice de pe acest continent. Mai mult decat atat, bunastarea animalelor aflate inca la Circul Metropolitan Bucuresti nu presupune doar mancare si apa, ci si activitate…

- Daca noi ne putem proteja foarte usor iarna de temperaturile scazute, animalele au nevoie de ajutorul nostru. Cainii, in special, pot fi afectati de ger in timpul orelor petrecute in parc, iar urmarile nu sunt tocmai placute. Astfel, medicii ne recomanda ca atunci cand iesim cu animalele de companie…

- Cladirea Președinției Republicii Moldova va fi reparata de o companie de construcții din Ankara, este vorba de firma „Sonbay". Aceasta a fost desemnata in urma unei licitații organizate de Agenția Turca de Coordonare și Cooperare (TIKA), scrie Moldpres, cu referire la Ambasada Republicii Turcia la Chisinau.

- Un cunoscut afacerist a ajuns pe mana politiei dupa ce a amenintat un jurnalist. Este vorba despre milionarul Daniel Metz, CEO al NTT Data Romania, care a fost convocat la Secția 4 de Poliție pentru a fi audiat in dosarul penal deschis in urma plangerii penale pe care jurnalistul Liviu Alexa a depus-o.…

- Pe 22 decembrie, Tribunalul Bucuresti a respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a medicului Mihai Lucan, acesta fiind pus sub control judiciar. Aceeasi masura a fost luata si fata de fiul lui Mihai Lucan, precum si fata de Dan Emil Fofiu Sanpetreanu, director la Institutului de…

- Endava, companie de servicii IT cu 4.000 de angajati, din care peste jumatate in tara, a anuntat fuziunea cu Velocity Partners, o companie de dezvoltare software cu o prezenta puternica in America Latina. In Romania, in cursul anului trecut, Endava a inregistrat o crestere de 28%, ajungand la peste…

- Dupa ce astazi, intr-o conferinta de presa, mai multi cineasti moldoveni l-au acuzat pe directorul Centrului Național al Cinematografiei (CNC), Valeriu Jereghi, ca ar sustine dezbinarea comunitatii de cineasti si ca Regulamentul consursului cinematografic intruneste mai multe lacune, acesta din urma…

- Cosmin Dobrescu, alias Cortes, a spus la inceputul anului precedent, in luna martie, ca urmeaza sa se casatoreasca cu partenera sa, Alexandra, insa astrele nu i-au suras bine, cei doi despartindu-se.

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca afirmatiile deputatului Emanuel Ungureanu sunt „absolut nereale”, precizand ca toate controalele pe care le-a demarat institutia pe care o conduce la Institutul de transplant renal de la Cluj au fost facute in colaborare cu DIICOT.

- Cainii speriati de artificiile de Anul Nou ar trebui mangaiati si linistiti, nu ignorati, conform organizatiei caritabile Dogs Trust cu sediul in Marea Britanie care a atras atentia ca sf...