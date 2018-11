Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul lider interlop din Boston James Bulger a fost gasit mort in penitenciar, la varsta de 89 de ani, existand suspiciuni ca a fost ucis, informeaza NBC News si Fox News. Fostul lider al unui grup infracti...

- Rapperul american Young Greatness, in varsta de 34 de ani, a fost impușcat mortal in orașul american New Orleans. Potrivit poliției locale, acesta a fost impușcat luni dimineața, in timp ce se afla in...

- Dupa 14 ani de la apariția filmului "Patimile lui Hristos", actrița Maia Morgenstern considera ca timpul i-a vindecat sufletul dupa ce a fost criticata pentru rolul Fecioarei Maria, in pelicula regizata de Mel Gibson. "M-am intrebat de ce imi e așa de greu sa vorbesc, de ce sa imi fie frica, de ce sa…

- Matt Damon, nascut pe 8 octombrie 1970 este un actor, scenarist si producator de film american, care a devenit cunoscut pentru rolul din filmul Good Will Hunting 1997 , al carui scenariu l a scris impreuna cu prietenul sau Ben Affleck, informeaza Wikipedia.org. Pentru aceasta colaborare cei doi au castigat…

- DJ-ul american David Morales a fost arestat, duminica, pe un aeroport din sudul Japoniei sub suspiciunea de trafic de droguri dupa ce o cantitate mica de ecstasy a fost gasita asupra lui, informeaza AFP.Morales a fost retinut pe aeroportul din Fukuoka dupa ce politia de frontiera a gasit asupra…

- Starul de la Hollywood, Steven Seagal, s-a descris ca fiind reprezentantul lui Vladimir Putin și a anunțat ca vrea sa devina guvernatorul regiunii Primorie din estul Rusiei, relateaza Russia Today .

- Un cunoscut prezentator TV, gazda unei emisiuni de fotbal, a fost arestat in apropiere de Bruxelles, fiind acuzat de complicitate la jaf armat, informeaza BBC. Stephane Pauwels a prezentat numeroase emisiuni la...

- Cunoscut de-a lungul timpului ca un dependent de substante interzise, Colin Farrell mergea de bunavoie la dezintoxicare in urma cu doar cateva luni, desi se jura ca nu a mai consumat de mult alcool sau droguri. Colin Farrell, in masina sa, pe strazile din Los Angeles La vremea respectiva, Colin Farrell…