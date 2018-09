Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din statul Georgia care a violat o femeie a fost condamnat la inchisoare, dupa ce victima l-a recunoscut in stația de tren, la șase ani de la agresiune. In anul 2007, femeia a fost abordata de Antonio White, un barbat pe care il cunoștea pentru ca locuisera in același cartier. Agresorul s-a…

- Un actor si jurnalist tadjic a fost condamnat miercuri la 12 ani de inchisoare pentru deturnare de fonduri in aceasta fosta republica sovietica din Asia Centrala, la capatul unui proces denuntat ca politic de...

- Producatorul american David Bergstein (55 de ani) care a lucrat la filme ca „Laws of Attraction“ si „Before the Devil Knows You're Dead“, a fost condamnat la 8 ani de inchisoare pentru frauda.