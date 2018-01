Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a spus despre fostul sau consilier, Steve Bannon, cel care a avut o reala contribuție în victoria sa din 2016, ca 'și-a pierdut mințile'. "Steve Bannon nu are nimic de-a face cu mine sau cu presedintia mea. Când a fost concediat, nu si-a pierdut…

- Internationalul argentinian Lucas Viatri, atacantul echipei de fotbal Penarol Montevideo, a suferit arsuri grave la fata în urma exploziei unor artificii, în noaptea de Craciun. Internationalul argentinian Lucas Viatri, atacantul echipei de fotbal Penarol Montevideo, a suferit…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International, proprietarul eMag, pe piata serviciilor de intermediere prin platformele online din Romania.”Investigatia vizeaza un posibil comportament discriminatoriu al Dante in…

- Activitatea decanului Facultații de Jurnalism de la Universitatea de Stat este dur criticata de catre profesorul universitar Constantin Șchiopu. Acesta a posta pe o rețea de socializare un mesaj prin care o acuza pe Georgeta Stepanov de neprofesionalism. Declarațiile au aparut in contextul inaintarii…

- Scandalul schimbarilor legilor justitiei a atins cote imense. S-a trecut la faza pe amenintari. Presedintele Klaus Iohannis si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi sunt direct vizati. Deputatul Liviu Plesoianu anunta ca-i va trimite o scrisoare chiar presedintelui SUA, Donald Trump, pentru a-l informa…

- Procurorii DIICCOT fac miercuri dimineata 5 perchezitii la Cluj, una fiind la o clinica medicala privata, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunii de delapidare cu consecinte deosebit de grave, printre cei vizati fiind si medicul Mihai…

- Marea Britanie a declarat marti ca Phenianul se afla in spatele atacului cibernetic 'WannaCry' care a afectat circa 300.000 de calculatoare din 150 de tari la inceputul acestui an, alaturandu-se Statelor Unite care au acuzat oficial luni Coreea de Nord pentru acest incident, relateaza Reuters. Centrul…

- Modificarea legilor justitiei a creat un adevarat razboi in societatea romaneasca. PSD si ALDE vor sa le schimbe, in timp ce foarte multi judecatori si procurori au anuntat ca vor protesta pentru a impiedica procesul. In acelasi timp, mii de romani au iesit in strada si vor continua sa iasa pentru…

- Ingerintele în campaniile electorale din Rusia reprezinta ceva frecvent, iar Statele Unite sunt implicate în mod special în acest lucru, a declarat, vineri, ministrul de Externe rus Serghei Lavrov în fata membrilor Casei Superioare a

- Harvey Weinstein a respins, vineri, acuzatia lansata de regizorul Peter Jackson la adresa lui, referitoare la actritele Ashley Judd si Mira Sorvino, pe care le-ar fi impiedicat sa obtina roluri in productia cinematografica „Stapanul inelelor/ The Lord of the Rings” sau in alte proiecte, informeaza Reuters.

- Organizatia Amnesty International (AI) a acuzat guvernele europene de complicitate in tinerea in detentie a migrantilor in conditii ingrozitoare in Libia, denuntand in special ajutorul acordat garzilor de coasta libiene implicate in traficul de fiinte umane, transmit AFP si DPA. 'Guvernele europene…

- Liderul Partidului Civic Maghiar Covasna, Kulcsar Terza Jozsef, ales deputat pe lista UDMR, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca a trimis o scrisoare prefectului judetului, Sebastian Cucu, cerandu-i sa sanctioneze persoanele care, in cadrul manifestarilor prilejuite de Ziua Nationala…

- Actiunile speciale ale grupei de interventie antiterorista, prezentate de șeful IJJ Hunedoara. The post Terorismul, riscuri și amenințari la adresa ordinii și siguranței publice appeared first on replicahd.ro .

- Pavel Filip, prim-ministrul R. Moldova i-a dat o replica dura șefului statului, dupa ce Igor Dodon a îndemnat guvernarea printr-un mesaj publicat pe site-ul preșidenției, sa renunțe la mesajele geopolitice și la retorica antiruseasca. Declarațiile lui Dodon au venit ca urmare a desfașurarii…

- Gigi Becali nu scapa de problemele cu justitia. Patronul celor de la FCSB este implicat intr-un nou dosar rasunator, iar acuzatiile la adresa sa sunt destul de grave, informeaza Romania Tv.Gigi Becali a fost actionat in instanta de un om de afaceri de origine araba. Latifundiarul este acuzat…

- Ileana Ciuculete a avut doi baieti, pe Cristi si Mugurel, dar si pe Codruta Floricel, pe care artista o numea ''fiica ei de suflet''. Aceasta era o admiratoare din Craiova care se ocupa de imaginea publica a cantaretei.

- Om de baza in actuala echipa a lui Șahtior Donețk, brazilianul Bernard Ancio Caldeira Duarte (25 de ani) dezvaluie momentele grele pe care le-a traversat la formația ucraineana atunci cand Mircea Lucescu se afla pe banca tehnica. "Cele mai urate momente din cariera au fost cele in care am avut o problema…

- Acuzatii fara precedent ale fostului principe Nicolae la adresa membrilor Casei Regale. Acesta vorbeste despre jocuri de culise si bani dati de Casa Regala pentru a pastra tacerea cu privire la evenimentele din ultimii 2 ani. Nicolae, fiul principesei Elena a ramas fara titlul de principe si scos din…

- China a respins joi un raport al Congresului SUA care ii acuza mass-media de stat de spionaj si propaganda, considerandu-l o pura "facatura", informeaza agentia Xinhua.Raportul, emis de Comisia privind relatiile economice si de securitate intre SUA si China din cadrul Congresului Statelor…

- Mircea Lucescu, selecționerul Turciei, a fost acuzat de un jurnalist turc ca l-a adus la lot pe Erol Erdal Alkan pentru ca s-ar fi ințeles cu impresarul jucatorului. "Daca are dovezi pentru a susține ceea ce a scris... Nu voi fi trece peste aceste acuzații. Mergem la tribunal pentru ca ziaristul sa…

- Statele Unite ale Americii ar furniza acoperire de facto unitaților gruparii jihadiste Statul Islamic in Siria și s-ar preface doar ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marți Ministerul Apararii rus, potrivit caruia avioane americane ar fi incercat sa impiedice lansarea…

- Liviu Dragnea a lansat un val de atacuri la adresa șefei al DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa ce procurorii anticorupție l-a acuzat oficial pe liderul PSD de cinci infracțiuni și au afirmat ca acesta se afla în spatele firmei Tel Drum.

- Într-un comunicat de presa semnat de monarhiști cunoscuți, printre care și Marilena Rotaru, Marius Oprea și Antonie Popescu, se precizeaza Regele este ținut artificial în viața pâna când se voteaza Legea Instituționalizarii

- La o zi dupa ce i-a luat apararea subalternului sau, incercand sa minimalizeze incidentul in care acesta a sarit la bataie intr-un club de noapte, patronul ros-albastrilor a avut o reactie mult mai dura.

- Vladimir Putin acuza Statele Unite ca a inventat suspiciuni de dopaj în cazul atleților ruși, pentru a influența alegerile prezidențiale din Rusia. Putin s-a referit la excluderile din sport a patru sportivi ruși, spunând ca acesta a fost raspunsul SUA la ”interferențele…

- Incident incredibil la resedinta din Elvetia a Regelui Mihai, la care Familia Regala face referire in dupa-amiaza zilei de nume a fostului suveran, despre care s-a anuntat ca se confrunta cu o stare de sanatate precara. Sunt acuzatii grave la adresa nepotului Regelui, fostul principe Nicolae – tanarul…

- Maria Constantin nu mai face fata solicitarilor si a intrat în bucluc. Patronul unui local din Bucuresti o acuza ca i-ar fi dat teapa cu spectacolul de Revelion, pentru care au batut palma.

- Un fost director al Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Timis a fost trimis in judecata de procurorii DNA, el fiind acuzat, printre altele, ca a efectuat mii de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functiile detinute in cadrul mai multor institutii.Procurorii din cadrul…

- CNS Cartel ALFA ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa medieze conflictul dintre sindicate si Guvern, acuzand-o pe Lia Olguta Vasilescu, un "ministru cinic", ca nu este preocupata de piata muncii, ca nu intelege legislatia si nici rolul si semnificatia pozitiei publice pe care o ocupa. Mai mult,…

- Votul de astazi, 30 octombrie, din Senat, nu este doar un vot de modificare a unei simple legi. Publicul AGERPRES trebuie sa știe ca votul celor 64 de senatori este unul impotriva Agenției, impotriva criteriilor profesionale obiective și, mai ales, este un vot pentru subordonarea politica a celei…

- Familia politistului decedat luni in conditii suspecte in sectia de cardiologie a Spitalului Judetean din Buzau acuza cadrele medicale de incompetenta grava si de o atitudine sfidatoare la adresa pacientilor.

- Mihai Onila a facut o schimbare de cariera cu totul neașteptata. Daca pe vremuri canta muzica pop, acum artistul intreține atmosfera la evenimente cu muzica de petrecere. In noiembrie anul trecut, Mihai Onila, fostul component al trupei Axxa, și-a pierdut fiica. Ioana Emily Hope a murit la numai noua…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat ca SUA și-au asumat riscul de a 'sacrifica' relațiile cu Turcia și l-a acuzat pe ambasadorul american la Ankara ca se afla la originea tensiunilor actuale dintre cele doua țari, transmite AFP.''O spun foarte clar: ambasadorul (american John…

- Cindy Crawford este una dintre cele mai cunoscute modele internationale, iar faptul ca isi sutine copii sa urmeze o cariera in modelling nu ar trebuie sa fie o surpriza pentru nimeni. Este dur criticata pentru aceste decizii, insa, iar de data aceasta le-a dat si un raspuns celor care ii fac reprosuri.

- Corpul Gardienilor Revoluției, trupele de elita iraniene, a avertizat duminica Statele Unite ca bazele și militarii desfasurati in Orientul Mijlociu vor fi in pericol in cazul in care Washingtonul impune noi sancțiuni Iranului, transmite Agerpres. „In cazul in care se aplica legea privind noile sancțiuni…

- Un fost reporter al televiziunii Fox News a dezvaluit ca se numara printre victimele lui Harvey Weinstein, povestind ca influentul producator a fortat-o sa-l priveasca in timp ce se masturba.