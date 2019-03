Un cunocut oficial din fotbal, printre cele 157 de victime ale accidentul aviatic din Etiopia

Stiri pe aceeasi tema

- Pasageri din peste 30 de tari se aflau la bordul avionului Boeing 737 MAX al companiei Ethiopian Airlines, care s-a prabusit duminica dimineata la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Addis Abeba, a anuntat directorul general al companiei aeriene, Tewolde Gebre Mariam.

- Ministerul Afacerilor Externe anunta intr-un comunicat de presa transmis duminica ca autoritatile etiopiene nu au notificat pana in momentul de fata ambasada romana din Etiopia cu privire la existenta unor cetateni romani printre victimele tragicului accident aviatic produs duminica, iar la nivelul…

- Nu mai puțin de 149 de pasageri și opt membri ai echipajului unui companii aeriene din Etiopia și-au pierdut viața, dupa ce aeronava la bordul careia se aflau s-a prabușit, in timp ce se indrepta spre Kenya.

- Un aparat de zbor de mici dimensiuni s-a lovit de sol, in localitatea prahoveana Strejnic. Incidentul a avut loc vineri dimineata, din cate se pare, in timpul unor manevre de aterizare. In elicopterul respectiv s-ar fi aflat doua persoane. Din fericire, s-a aflat oficial ca nu sunt victime. o veste…

- Accidentul a avut loc la intersectia DN 67, cu DJ 661, in zona restaurantului Amanda. ” In aceasta dimineața am fost solicitați sa intervenim pentru gestionarea unei situații de urgența generata de un accident rutier produs pe raza localitați Scoarța, satul Campu Mare in care au fost implicate doua…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat la Alba Iulia ca intervenția autoritaților la accidentul din Apuseni, de acum 5 ani, a fost una normala. Intrebat daca instituțiile pentru situații de urgența ar fi mai pregatite astazi pentru un asemenea accident, Arafat a…

- Un microbuz cu 11 pasageri, care circula miercuri dimineata pe DJ 561, s a rasturnat intre localitatile Calopar si Gura Vaii judetul Dolj , iar patru femei au fost ranite, informeaza Agerpres.roPotrivit IPJ Dolj, soferul ar fi pierdut controlul volanului intr o curba, iar microbuzul s a rasturnat.La…

- La sfarsitul acestei saptamani se implinesc 5 ani de la accidentul aviatic din Apuseni, in urma caruia au decedat pilotul Adrian Iovan si tanara Aura Ion. Pe muntele Petreasa, la locul tragediei, ar urma sa aiba loc un parastas de comemorare, la fel ca in fiecare an.