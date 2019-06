Stiri pe aceeasi tema

- Criminalistul Bogdan Banica, vicepresedinte al Sindicatului National al Politistilor din Romania, a scris pe Facebook cum functioneaza „Cercul” in institutiile subordonate Ministerul de Interne, cum se fac angajarile si cine sunt cei privilegiati cand se impart salariile de excelenta.

- „Te-ai sinucis, Cristi, fara sa iți dai seama, acceptand condițiile mizere de munca” – este mesajul dur al vicepreședintelui SNPR Decus, Bogdan Banica, dupa ce un polițist din Timiș a fost ucis in misiune. Acesta cere demisia ministrului de Interne, pentru slaba finanțare a Poliției Romane.Vicepreședintele…

- Vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania SNPR DECUS, criminalistul Bogdan Banica, cere demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, dupa moartea politistului Cristian Amariei. Banica: „te-ai sinucis, Cristi, fara sa-ti dai seama, acceptand conditiile mizere de munca, nepasarea…

- SCANDAL… Au fost multe discutii, ieri, pe holurile Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, dupa ce in mediul on-line a aparut o scrisoare semnata de vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania (SNPR) Decus, Bogdan Banica. Sindicalistul de la Bucuresti i-a transmis ministrului…

- Vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania (SNPR) Decus, Bogdan Banica, ii cere lui Carmen Dan sa plece de la Ministerul de Interne. Banica ii reproseaza “atitudine fatarnica” fata de oamenii din minister a ministrului si ca a “ascultat, cu capul plecat, ordine menite sa destabilizeze…

- Președintele Federatiei Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, Dumitru Coarna, a intervenit, in emisiunea „Adriana Nedelea LA FIX” pentru a vorbi despre cazul dezvaluit astazi de Libertatea, in care doi polițiști și-au pierdut viața in urma unui accident cu…

- Criminalistul Bogdan Banica, vicepresedinte al Sindicatului National al Politistilor din Romania SNPR DECUS, ii reproseaza ministrului Carmen Dan ca nu a dotat nici pana acum Inspectoratele de Politie cu camere video personale. Sindicalistul sustine ca o astfel de camera costa 100 de dolari.

- Piciorul secționat al unui adolescent implicat intr-un accident feroviar din Suceava a fost dus la spital de polițiști intr-o sacoșa, dupa ce medicii de pe ambulanța au refuzat sa-l ia. Bogdan Banica, vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania SNPR DECUS a povestit intr-o postare…