Un criminal n serie condamnat la pedeapsa cu moartea pentru uciderea a 11 femeia fost executat joi n China

- Un om de afaceri condamnat la moarte pentru infractiuni economice a fost executat sambata, 22 decembrie, in Iran. Hamidreza Baqeri-Dermani a fost condamnat pentru “raspandirea coruptiei pe Pamant”, o vina capitala conform legislatiei islamice din Iran, a anuntat televiziunea iraniana, potrivit Reuters.

- Curtea de Apel Constanta a decis azi condamnarea definitiva a unui medic ginecolog la pedeapsa de doi ani si sase luni de inchisoare, pentru ucidere din culpa, victima fiind o copila de 15 ani. Instanta a redus cuantumul daunelor morale si a decis obligarea inculpatului in solidar cu partile responsabile…

- Jamal Khashoggi a fost ucis in data de 2 octombrie, in consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, unde se afla pentru formalitați administrative. Dupa ce a negat inițial crima, autoritatea saudita a recunoscut in cele din urma ca editorialistul a murit intr-o operațiune "neautorizata". Mai mult de…

- Autoritațile turce i-au prezentat șefei CIA, Gina Haspel, inregistrari audio și video legate de asasinarea ziaristului saudit Jamal Khashoggi, scrie AFP. Printre acestea a figurat inclusiv o inregistrare audio cu interogarea și uciderea sa, afirma Washington Post, preluat de cotidianul turc Hurriyet…

- Curtea Suprema a statului american Washington a declarat joi ca pedeapsa cu moartea este neconstitutionala, transmite AFP. Magistratii au apreciat ca pedeapsa capitala nu este neconstitutionala in sine, dar este aplicata in mod arbitrar si rasist, ceea ce o invalideaza juridic. Curtea a fost sesizata…

- Romanul Ionut Gologan, condamnat la moarte prin spanzurare in Malaysia pentru trafic de droguri, scapa de pedeapsa capitala dupa ce guvernul malaysian a decis sa aboleasca pedeapsa cu moartea. Anuntul a fost facut joi de ministrul malaysian al comunicatiilor, Gobind Singh Deo.

- Guvernul din Malaysia a decis sa anuleze pedeapsa cu moartea. Proiectul de lege va fi prezentat in urmatoarea ședința a Parlamentului, care va incepe la 15 octombrie, a declarat Datuk Liew Vui...