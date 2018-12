Stiri pe aceeasi tema

- Samuel Little, un barbat in varsta de 78 de ani, condamnat pe viața la inchisoare pentru uciderea a trei persoane, ar putea fi criminalul in serie cu cele mai multe victime din Statele Unite ale Americii. El a marturisit ca a ucis 90 de persoane, scapand de fiecare data. FBI il crede.

