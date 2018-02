Stiri pe aceeasi tema

- Un crater urias a inghitit miercuri seara mai multe masini intr-un cartier din Roma, conducand la evacuarea a 22 de familii care locuiau in cladirile din zona afectata, relateaza joi CNN. Incidentul a avut loc in cartierul Balduina din Roma in jurul orei 18:00, au anuntat pompierii care au fost chemati…

- Un crater urias a inghitit miercuri seara mai multe masini intr-un cartier din Roma, conducand la evacuarea a 22 de familii care locuiau in cladirile din zona afectata. Incidentul a avut loc in cartierul Balduina din Roma in jurul orei 18:00, au anuntat pompierii care au fost chemati…

- Sapte masini s au prabusit in gol si doua cladiri au fost evacuate dupa ce o strada s a surpat la Roma, in Livio Andronico, cartierul Balduina. Potrivit Rotalianul.com, doua echipe de pompieri au intervenit imediat la fata locului. Nu au fost inregistrate victime. Procuratura deschide un dosar dupa…

- Echipajele SMURD au intervenit la 22 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la doua dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat și o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Costești…

- Un polițist pe motocicleta, care facea parte din coloana oficiala a premierului Canadei, Justin Trudeau, a fost implicat vineri seara intr-un accident rutier, informeaza Antena 3. Motocicleta pe care se afla polițistul s-a izbit de o mașina in care se afla o șoferița, vina fiind a acesteia.…

- Echipajele SMURD au intervenit la 33 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la doua dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat și o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești…

- ISU Sibiu a anunțat ca este vorba de o tamponare intre un autobuz și un tractor. Șoferul de rezerva al autocarului a fost ușor ranit. In autobuz erau 10 pasageri care nu au suferit rani.

- Compania de transport din Iași a facut publice imaginile de la incidentul in care un tanar a fost injunghiat in autobuz. Filmarea prezinta momentul in care a inceput altercația dintre victima și agresor dar și intervenția polițiștilor care l-au reținut pe barbat. Compania de transport public din Iași…

- Soferul a simtit miros de fum iesind de sub capota, iar in secunda urmatoare compartimentul motor s-a aprins. Proprietarul masinii a incercat sa stinga flacarile cu zapada, dar acestea au cuprins rapid intregul automobil. Chemati in ajutor, pompierii au ajuns prea tarziu la fata locului, insa…

- Accident pe DJ141, pe raza localitații Șeica Mare: Un localnic in varsta de 81 de ani, aflat la volnul unui autoturism, nu a respctat culoarea ROȘU a senaforului și, drept urmare, a patruns pe pasajul de cale ferata. Read More...

- Patru mașini au fost implicate într-un accident cumplit pe Bulevardul Dacia din Capitala. Din primele informații, șoferul unui BMW a intrat în mașinile care așteptau la semafor. Martorii vorbesc despre o cearta conjugala.

- O casa din orașul ucrainean Harkov s-a prabușit intr-o groapa de canalizare. Incidentul a avut loc din cauza unei fisuri la conducta. Din fericire, nimeni nu se afla in cladirea in care era improvizat un depozit pentru electricienii din localitate.

- Soferul unui microbuz de ruta din municipiul Chisinau, in varsta de 37 de ani, a murit vineri seara, 2 februarie, in urma unui accident rutier produs in apropierea satului Razeni, raionul Ialoveni.

- Un accident rutier a avut loc luni seara in jurul orei 18.15, la ieșire din Blaj spre Craciunel. O mașina marca Volkswagen, inmatriculata in Alba, s-a rasturnat pe carosabil. Se pare ca șoferul a pierdut controlul mașinii dupa ce un alt conducator auto, care venea din sens opus, ar fi avut pornita „faza…

- Un politist local care s a urcat baut la volan a reusit "performanta" de a distruge cinci masini parcate. Incidentul s a produs duminica seara, intr un cartier din Arad. Barbatul nu era in timpul serviciului, informeaza Digi24.ro. Din primele informatii soferul de 38 de ani nu a reusit sa mai stapaneasca…

- Autocamionul in care se aflau cei doi barbati a derapat si a ajuns pe camp, unde a lovit un copac. Dupa accident, pasagerul a ramas incarcerat si pentru a fi scos a fost necesara interventia unor echipaje ISU cu autospeciala de descarcerari grele. "Pompierii de la descarcerare au indepartat…

- Un cetatean sarb de 47 de ani a fost ranit si transportat la spital dupa ce autocamionul in care se afla, condus de un conational al sau, a fost implicat miercuri intr-un accident rutier pe DN65, la Optasi, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin…

- Șoferul masinii a tras imediat pe dreapta atunci cand a observat ca de sub capota iese fum. In doar cateva minute vehiculul a fost cuprins de flacari. Pompierii au intervenit imediat si au reusit sa stinga focul, insa masina a fost distrusa in totalitate. Din primele cercetari a reieșit…

- Spitalul Huedin a fost descentralizat și acum se afla in subordinea Primariei Huedin. Dupa ce publicația noastra, Ziarul Clujean, a publicat articolul in care aratam cum capul unei femei decedate a fost infașurat intr-un pampers, plus alte acuzații formulate de familia acesteia, edilul Mircea Moroșan…

- Incendiu la o autoutilitara, in aceasta noapte, pe autostrada A1. Incidentul s-a produs la km 328, in jurul orei trei. Sursa foto: ISU Hunedoara „Pentru stingerea incendiului au intervenit echipaje ale Detașamentului de Pompieri Oraștie. In autoutilitara nu erau pasageri. Șoferul, cu cetațenie…

- Doi muncitori au murit, iar alti patru sunt in stare grava dupa ce s-au intoxicat intr-o uzina pentru producerea de piese metalice situata in orasul italian Milano, informeaza agentia ANSA si cotidianul La Repubblica.

- Dupa ce un cetațean a postat o groapa ilegala de gunoi de pe raza comunei Turburea, pe o rețea de socializare, acuzand ca autoritațile ar fi dispus ca deșeurile sa fie ingropate in zone mai greu accesibile, Garda de Mediu Gorj nedeplasandu-se la verificari, un alt depozit similar a fost fotografiat…

- Un accident rutier grav s-a produs, duminica, pe Drumul National 66 A, la iesirea din Uricani. Soferul unei masini in care se mai aflau doi pasageri a pierdut controlul acesteia si s-a prabusit in raul Jiu. Doua dintre victime au murit.

- Una dintre cele mai mari gropi in asfalt se afla in cartierul Sannicolau Mic si are o vechime de cativa ani, conform localnicilor, care au remarcat ca desi este astupata periodic, plombele nu tin mai mult de doua saptamani. Groapa se afla in sensul giratoriu de la intersectia strazilor Flacara si…

- In noaptea de 10/11 ianuarie a.c., in jurul orei 02.30, Politia orasului Cugir a intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe strada George Coșbuc din oras. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un tanar de 28 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism,…

- Accident mai puțin obișnuit, unde un șofer teribilist a intrat cu mașina intr-o cladire istorica din Iași, potrivit ziaruldeiasi.ro. Intregul accident a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. Șoferul a reușit sa intre cu mașina in Casa Dosoftei din Iași, o cladire de patrimoniu…

- O bubuitura puternica s-a auzit in aceasta dupa-amiaza in zona combinatului siderurgic galatean. De fapt, sursa era la Electrocentrale (CET) Galati, societate aflata pe platforma combinatului. Masini de pompieri si ambulante dar si masina pentru victime multiple au ajuns imediat la Electrocentrale.…

- Un autoturism a luat foc in mers pe DN 7 Pitesti - Ramnicu Valcea, traficul fiind restrictionat timp de aproximativ o ora pe acest tronson de drum.Incidentul a avut loc joi dupa-amiaza, in comuna valceana Milcoiu, chiar la granita cu judetul Arges.Din primele informatii, incendiul ar fi pornit de la…

- Accident mortal Calea Baciului – 25.12.2017 Echipele de intervenție ale ISU Cluj au desfașurat 260 misiuni de intervenție și asigurare a masurilor specifice la evenimentele publice, pe timpul perioadei libere ce a marcat Sarbatorile de Craciun. Misiunile pompierilor militari clujeni sunt raportate pentru…

- Sarbatoarea Craciunului a venit cu necazuri pentru un șofer. Omul se indrepta spre Taga, dar calatoria i-a fost curmata de un accident rutier. Evenimentul s-a petrecut luni seara, in jurul orei 23. Din primele informații, șoferul din Fizesu Gherlii, aflat la volanul unui autoturism Ford, in zona localitații…

- Un clujean a reușit sa faca ”parcarea” anului, blocând totodata și Mocanița.Șoferul a parcat mașina chiar pe o parte din calea ferata, apoi a plecat. Pasagerii din Mocanița au fost nevoiți sa se dea jos și sa îl caute pe proprietarul mașinii, asfel încât…

- Incidentul s-a petrecut pe Sararie, la intersectia cu strada Hasdeu. El avea o alcoolemie de 0,53 g/l in aerul expirat. La fata locului au intervenit un echipaj SMURD si unul de Politie. Ca sa fie scos din masina a fost nevoie ca salvatorii sa taie usa din partea dreapta a masinii.

- Un accident deosebit de grav a avut loc astazi pe o autostrada din Germania. Un autocar romanesc cu 51 de persoane s-a ciocnit violent de spatele unui camion. In urma impactului, noua persoane au fost ranite, dintre care una este in stare grava. Momentan nu se stie cati dintre oamenii din autocar erau…

- Trei copii au ramas orfani dupa ce un sofer a provocat un accident pe Drumul National. Doi tineri, sot si sotie, au murit, iar copiii lor au fost raniti. Soferul a fost retinut, el fiind anchetat petru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.

- O sicanare in trafic urmata de un accident rutier in lant a avut loc in aceasta seara in statiunea Mamaia. Incidentul a fost surprins de camerele video instalate la bordul a doua dintre autoturismele implicate. Pe imagini se observa cum conducatorul auto al unui Ford Focus inmatriculat in judetul Arges…

- Incidentul s-a petrecut sambata seara la intersectia bulevardului Brailei cu strada General Alexandru Cernat. Soferul vinovat de producerea coliziunii a intrat pe strada Brailei fara sa acorde prioritate motociclistului.

- O femeie in varsta de 30 de ani i-a socat pe politistii din Zarnesti care au oprit-o in trafic. Tanara era beata crita, aproape de coma alcoolica. Mai mult, nu avea nici permis de conducere, prin urmare a fost imediat incatusata, scrie monitorulexpres.ro. Incidentul s-a petrecut luni noaptea,…

- Accident duminica seara la Draguțești, in județul Gorj. Un șofer care conducea un BMW a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil si a lovit un cap de pod, dupa care s-a rasturnat. Șoferul nu este ranit grav. Foto TV Sud ...

- Doua persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut astazi in centrul municipiului Galati, la intersectia strazilor Brailei cu Traian, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Galati, Gabriela Costin. ‘La intersectia strazii…

- Cinci personae au ajuns la spital in noaptea de vineri spre sambata in urma unui cumplit accident rutier produs la intrare in Buzau, pe DN 1B. Un autoturism BMW a intrat in plin intr-un Logan care a incercat sa intoarca chiar in fața stației PECO Lukoil . Incidentul rutier s-a produs pe fondul neatenției…

- Cei patru copii ramasi fara mama vor avea un acoperis deasupra capului. Primarul impreuna cu alti oameni din localitate au strans opt mii de euro si au cumparat o casa pentru cei patru copii ramasi fara mama. Cum situatia financiara a familiei nu era una foarte buna, primarul si oamenii…

- Un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, dupa care a incercat sa fuga, dar s-a oprit intr-un parapet de beton, relateaza Antena 3, citand publicatii germane. Sase persoane au fost ranite in incidentul rutier, una fiind in stare grava, dar politia nu considera ca este un act terorist.…

- O manevra gresita facuta de un sofer din China a provocat un accident mai putin obisnuit. Incidentul a avut loc pe un santier, in timp ce barbatul incerca sa parcheze masina langa locul in care trebuia sa fie turnat cimentul. Numai ca a calculat gresit distanta, iar betoniera s-a rasturnat. Soferul…

- O clipa de neatenție a facut ca trei tineri sa ajunga la spital. Totul in urma unui accident rutier petrecut puțin dupa miezul nopții la Timișoara. Incindentul a avut loc la intersecția strazilor Gheorghe Ostrovici și Liniștei. Șoferul unui autoturism Opel nu s-a asigurat la intrarea in intersecție,…

- Trei cetateni romani si au pierdut viata si alti cinci au fost raniti intr un accident rutier ce a avut loc sambata in raza localitatii Szolnok, din Ungaria, la 150 de kilometri de granita cu Romania.Victimele se aflau intr un microbuz inmatriculat in Romania, care circula pe ruta Oradea Budapesta,…

- Un autotren care transporta fier vechi a pierdut controlul direcției, a parasit carosabilul și s-a izbit de versantul de pe marginea drumului. Soferul autotrenului a fost scos in viața, a fost resuscitat, dar a decedat, in ciuda manevrelor de resuscitare efectuate. Circulatia pe DN6…

- Trei persoane au fost ranite luni dupa-amiaza, intr-un accident de circulație care a avut loc pe DN 66, in zona Peștera Bolii, la intrare in Petroșani, in urma unei tamponari dintre un autoturism și microbuz cu opt pasageri la bord, victimele fiind transportate la spital pentru ingrijiri medicale.…

- Un accident rutier grav a avut loc, duminica, in localitatea Valea Mare, judetul Olt. Un autoturism a intrat in coliziune cu o autoutilitara, in urma impactului soferul acesteia din urma suferind rani grave. Barbatul, de 38 de ani, din Potcoava, era incarcerat la sosirea echipajelor medicale de prim…

- Impactul a fost extrem de violent, cei doi, ambii in varsta de 52 de ani au fost pur si simplu striviti. Soferul a intrat in stare de soc, dar a marturisit ca pur și simplu s-a trezit cu cele doua persoane in fața mașinii și nu le-a mai putut evita. Cele doua persoane incercau sa ajunga intr-o…

- Tragedie pe DN6.Trei barbati au murit. Tata si fiu morti in timp ce incercau sa salveze soferul unui camion, din judetul Maramures Trei barbati au murit, vineri, intoxicati cu vaporii de alcool pe care i-au inhalat dintr-o cisterna de transport bere, intr-o spalatorie pe marginea DN6, in judetul Caras-Severin.…