Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Martin McCoustra si o echipa de cercetatori de la Heriot-Watt University din Edinburgh au petrecut ultimii 12 ani analizand modul in care se formeaza si se comporta gheata in jurul micilor fire de praf din mediul interstelar. Din acesta se formeaza noi stele si planete, dar si structuri…

- Un studiu publicat, luna trecuta, in The Astronomical Journal, susține ca civilizația extraterestra și-ar putea lua timpul necesar pentru a explora galaxia, valorificand mișcarea sistemelor stelare. Calea Lactee ar putea fi plina de civilizații extraterestre interstelare, iar noi, pur și simplu, nu…

- Agentia Spatiala Europeana (ESA) informeaza ca a fost nevoita sa modifice traiectoria unuia dintre satelitii sai de observatii pentru a evita ciocnirea acestuia cu unul operat de compania privata SpaceX, detinuta de Elon Musk. The post Spatiul cosmic, tot mai aglomerat: doi sateliți, la un pas de a…

- In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", directoarea Liceului de Arte "Alexei Starcea" din Chișinau, Irina Bogataia, a vorbit despre rolul activitaților extrașcolare in educația și formarea personalitații elevului.

- Telescopul spatial James Webb, instrument ultraperformant ce a costat 9,7 miliarde de dolari si-l va inlocui pe celebrul telescop Hubble, este in sfarsit complet asamblat si urmeaza sa fie lansat in spatiu in martie 2021, conform unui

- Andrei Caramitru, fostul consilier al presedintelui USR Dan Barna, a aratat, pe pagina sa de Facebook, cati romani sunt in diaspora in acest moment, dar si ce s-ar putea intampla in urmatorii 20 de ani daca migratia

- Deputatii rusi care au participat la reuniunea Adunarii Parlamentare a OSCE au adus cu ei placile stricate ale propagandei statului rus. Astfel, la sedinta Adunarii din Luxemburg, deputatul Dumei de Stat a Rusiei, fostul cosmonaut Elena Serova, a declarat ca a vazut de la bordul Stației Spațiale Internaționale…