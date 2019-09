Stiri pe aceeasi tema

- Cortul amenajat in municipiul Brasov pentru strangerea de semnaturi pentru candidatura Vioricai Dancila la alegerile prezidentiale a fost taiat de persoane necunoscute care au incercat si sa-i dea foc. PSD anunta ca va depune plangere la Politie.

- Liderul Pro Romania Vitor Ponta ii indica Vioricai Dancila definitiile din DEX pentru ”ironie” si ”prostie”dupa ce l-a amenintat ca depune plangere penala impotriva lui.” Ce blestem pe Romania sa sara din “lacul Liviu” in “putul Viorica!”, spune el.

- Organizatia judeteana PSD a strans pana la aceasta data peste 6.000 de semnaturi pentru sustinerea candidaturii Vioricai Dancila la alegerile prezidentiale, din cele 20.000 cate trebuie adunate la nivelul judetului Vaslui, potrivit Agerpres.Potrivit reprezentantilor PSD Vaslui, campania de…

- Organizația PSD Dambovița a anunțat ca o va susține pe Viorica Dancila pentru președinția partidului la Congresul extraordinar din 29 iunie. Decizia a fost luata vineri, la doar o zi dupa ce filiala PSD Alba și-a anunțat susținerea pentru actualul premier. Decizia de susținere a Vioricai Dancila…

- Comunicat de presa / ALDE TELEORMAN ANUNȚA CA SUSȚINE CANDIDATURA LUI TARICEANU LA PREZIDENȚIALE in Politic / on 18/06/2019 at 09:45 / Pentru ca Romania devine tot mai mult scena unei forme de marxism de o violența cum nu s-a mai vazut din anii 50 și care ne amenința insași ființa naționala, riscand…