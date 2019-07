Un corporatist devenit fermier produce fructe de pădure la Deleni Alin Aignatoaei este un fost corporatist de 38 de ani, care ales sa fie fermier și sa cultive zmeura și capșuni. Acesta a terminat Facultatea de Drept și a lucrat multa vreme in București, dar a revenit in satul natal Poiana, comuna Deleni, județul Iași, unde este fermier cu acte in regula. Totul a inceput in 2012 Alin a inființat o astfel plantație pe o suprafața mica in 2012 și spune ca a inceput mai mult inconștient, fara a ști exact ce munca presupune cultura zmeurului și a capșunului și fara a cunoaște o tehnologie de cultivare sau modul de desfacere a fructelor. „Totul a fost din fonduri… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

