- Biroul de Invetigatii a Accidentelor Aeriene din Marea Britanie (AAIB) a anuntat, in aceasta dimineata, ca a inceput operațiunea de recuperare a cadavrului aflat in interiorul epavei avionului cu care fotbalistul Emiliano Sala si pilotul David Ibbotson s-au prabusit in apele Canalului Manecii.

- In urma cautarilor din Canalul Manecii, doar unul dintre trupurile celor doi a fost vazut prins la bordul avionului scufundat, anunta BBC. La bordul aeronavei se afla fotbalistul Emiliano Sala si pilotul David Ibbotson.

- Departamentul britanic de Investigare a Accidentelor Aviatice (AAIB) a anuntat, luni, ca un ocupant al avionului Piper Malibu, aflat pe fundul Canalului Manecii, apare in imaginile transmise de submarinul telecomandat."In mod tragic, un ocupant este vizibil in epava, pe imaginile video tarnsmise…

- Epava avionului in care se afla fotbalistul argentinian Emiliano Sala si pilotul David Ibbotson a fost gasita, duminica, pe fundul Canalului Manecii, informeaza lequipe.fr.Conducatorul echipei private de cautare, David Mearns, a confirmat pe contul sau de Twitter descoperirea epavei, la fel…