- Lotul National de Ju Jitsu al Romaniei a revenit in tara dupa participarea la Cupa Mondiala de Ju Jitsu pentru cadeti Under 15 si Campionatul Balcanic de Ju Jitsu pentru seniori, tineret Under 21, juniori Under 18 si copii Under 12, competitii desfasurate in acest an la Atena, in Grecia. A doua delegatie…

- Joel Robuchon, care este considerat a fi „maestrul bucatar al secolului”, a murit luni, la varsta de 73 de ani. Barbatul, care a fost mentorul lui Gordon Ramsay suferea de cancer. Robuchon, care in anul 1989 a primit titlul de „chef-ul secolului” din partea prestigiosului ghid gastronomic Gault et Millau,…

- Nightwish revin dupa 3 ani in Romania, vineri, pe 17 august la ROMEXPO in aer liber pentru un concert memorabil! Showul face parte din turneul mondial “Decades” in care trupa sarbatoreste 20 de ani de activitate si se va bucura de o productie de exceptie. In deschiderea finlandezilor vor urca pe scena…

- Parlamentul Macedoniei a stabilit luni ca referendumul privind schimbarea numelui Republicii Macedonia se va desfașura pe data de 30 septembrie, fiind așteptat un rezultat favorabil la urne. Schimbarea numelui ar putea permite aderarea țarii la UE și NATO. Din cauza disputei pentru numele țarii, Grecia…

- „Am pierdut totul”, spune mama Evitei – 13 ani și a lui Andrea – 11 ani, morți in infernul de langa Atena, capitala Greciei. Soțul ei a pierit și el in incercarea de a-i salva pe copii.

- O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene, configurata pentru stingerea incendiilor, precum si o aeronava C-130 Hercules, pentru sprijin logistic, dar si personal, pregatite pentru a interveni in cazul incendiiilor din Grecia, ministrul Apararii Mihai Fifor asigurandu-l pe omologul elen Panos…

- Peste 150 de persoane au fost ranite, multe dintre acestea fiind in stare critica, precizeaza agentia DPA. Pescari, personal din cadrul Pazei de Coasta si turisti au intervenit cu ambarcatiuni pentru a salva peste 700 de persoane aflate pe mai multe plaje si zone de coasta unde s-au refugiat din calea…