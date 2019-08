Stiri pe aceeasi tema

- Corul de copii Consonante a fost selectat sa cante in perioada 13-15, 20-23 septembrie 2019 in cadrul Festivalului International George Enescu, la Bucuresti. In cadrul editiei de anul acesta a marelui festival, Programul National Cantus Mundi lanseaza proiectul Orasul Canta, unde sute de copii din Romania,…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Pimen, Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, Manastirea Putna organizeaza in perioada 22-25 august a.c. a treisprezecea editie a colocviului inchinat Acad. Zoe Dumitrescu-Busulenga - Maica Benedicta. Tema colocviului din acest an este "Credinta. Cultura.…

- Aproximativ 10.800 de tineri s-au inscris anul acesta la cele șase universitați de medicina și farmacie de tradiție din Romania: București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova și Targu-Mureș. In contextul in care salariile din domeniul medical au ajuns la nivel european, fiind medici in Iași care…

- Potrivit celui mai recent clasament care evalueaza institutiile de invatamant superior din lume, cele mai bune facultati din Romania pentru anul 2019 sunt in Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara si Suceava. Pentru admiterea in anul 2019 - 2020,...

- Biografia Marinei Krilovici va fi lansata la Festivalul International „George Enescu” din Bucuresti, in prezenta sopranei, in zilele de 2 si 6 septembrie. Marina Krilovici a fost prima concurenta romana care a obtinut premiul intai la Concursul „George Enescu”, in anul 1964, si, de asemenea, a facut…

- Solista si compozitoarea Teodora Enache va interpreta vocal in cheie jazz, in premiera, Rapsodia I si Rapsodia a II-a de George Enescu, pe 9 septembrie, la Teatrul National din Bucuresti, in cadrul Festivalului International "George Enescu". "Festivalul International "George Enescu" anunta ca editia…

- Barbatul care a ucis un politist in apropiere de Timisoara a fost prins Foto arhiva Barbatul care a ucis un politist în apropiere de Timisoara a fost prins în aceasta dimineata, dupa doua zile de cautari. Sute de oameni ai legii au fost mobilizati pe urma fugarului. E…

- Un copil de opt luni din Hunedoara a ajuns in stare grava la spitala, cu suspiciune de meningita bacteriana. Copilul a fost transferat la Timișoara, spital care a și confirmat diagnosticul. In cele din urma, bebelușul s-a stins din viața. Medicii din Uricani, Hunedoara nu l-au mai putut salva, copilul…