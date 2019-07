Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, printre care si un copil, au fost ranite, joi dimineata, intr-un accident rutier provocat de un sofer depistat cu o alcoolemie de 0,56 mg/l alcool pur in aerul expirat, informeaza Inspectoratul de Politiei Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, joi…

- Un copil in varsta de 12 ani a murit, dupa ce masina condusa de fratele sau, cu sapte ani mai mare, s-a rasturnat, din cauza vitezei. Initial, s-a spus ca minorul a fost cel care a luat masina de acasa, cu acordul mamei, insa lucrurile vor fi stabilite pe parcursul anchetei, dupa audieri si pe baza…

- Accident rutier grav în localitatea bistrițeana Șintereag, soldat cu o persoana decedata și alte trei ranite, care au fost transportate la spital. Toți sunt ocupanții aceluiași autoturism.

- Doi copii, unul in varsta de 7 ani si unul de 16 ani, au ajuns la spital, vinerea trecuta, dupa de au fost implicati in accidente in timp ce se deplasau pe biciclete.Vineri, in jurul orei 13.00, la UPU Suceava a ajuns un baiat in varsta de 16 ani, din Voitinel, care avea leziuni. Bunicul sau a ...

- Accident mortal la Constanta. Un copil de doi ani a cazut de la etajul al cincilea al unui bloc din Mamaia Sat. Intr-un moment de neatenție a mamei, baiețelul s-a urcat pe o masa de langa fereastra și s-a prabușit in gol.

- Grav accident rutier. Un copil de doar doi anișori a murit, iar altul este in stare foarte grava dupa ce un autoturism a scapat de sub control și a intrat pe trotuar. Un copil de 2 ani a murit, iar altul de 7 ani este in stare foarte grava dupa ce au fost loviți de

- Un accident a avut loc, miercuri seara, in judetul Constanta. Un barbat de 37 de ani si un copil de doi ani au fost raniti, dupa ce o masina a intrat in autovehiculul lor. Cei doi au fost raniti usor.

- Incidentul a avut loc marți la amiaza, in localitatea bistrițeana Livezile, autoritați locale, voluntari și pompieri pornind imediat in cautarea baiețelului. Acesta se juca impreuna cu un alt minor pe o stiva de lemne aflata pe malul unui parau care se varsa in raul Bistrița. La un moment dat a alunecat…