- Cercetatorii chinezi au reusit sa duca la bun sfârsit un experiment revoluționar care vine în ajutorul copiilor cu microtia, subdezvoltarea uneia dintre urechi, anunta Daily Mail.

- ArcelorMittal, cel mai mare producator de oteluri din lume, nu a platit dividende in ultimii ani din cauza unei combinatii toxice de datorii si unor pierderi masive. Miercuri, el a luat decizia de a restabili platile, relateaza Bloomberg Gadfly. Actionarii vor primi doar 0,10 dolari pe actiune…

- O bomba artizanala ascunsa intr-un cos de gunoi a explodat sambata seara in vecinatatea prefecturii din Diyarbakir, principalul oras din sud-estul Turciei locuit in majoritate de kurzi, au facut cunoscut autoritatile locale, transmite AFP. Detonatia, auzita de un corespondent al agentiei…

- O tânara s-a nascut cu un semn canceros gigantic pe fața și, pentru ca situația ei sa nu se agraveze, este nevoita sa urmeze un tratament foarte dubios. Medicii i-au bagat patru baloane uriașe pe sub piele. Tânara de 23 de ani, pe nume Xiao Yan, din China, sufera de o boala…

- Membrii unei familii din Anglia au început sa primeasca sms-uri de la bunica ce murise din cauza cancerului la vârsta de 59 de ani. Oamenii s-au speriat în prima faza. Bunica decedata și-a socat rudele dupa ce aceștia au primit mai multe sms-uri din partea…

- Un clip video cu o baterie de iPhone care explodeaza intr-un magazin de electronice din China s-a viralizat. Din nu se stie ce motiv, un tanar a muscat acumulatorul inainte ca acesta sa explodeze. Incidentul a fost surprins de camera de supraveghere din magazin. Nimeni nu stie exact de ce clientul a…

- Cea mai mare problema cu bateriile lithium-ion este data de faptul ca acestea tind sa explodeze daca se deterioreaza rapid. Un barbat din China a aflat pe propria piele ca nu este bine sa musti dintr-o baterie de acest gen.

- In era smartphone-urilor, majoritatea au nevoie de o incarcare pe zi, iar utilizatorii aleg sa-l lase peste noapte in priza pentru a porni o noua zi cu bateria plina. Astfel, telefonul este lasat in priza și dupa ce este incarcat complet, majoritatea telefoanelor avind nevoie de doar 2 ore pentru asta.…

- O baterie pentru iPhone a explodat in gura unui barbat din China in timp ce acesta se afla intr-un magazin Apple, transmite Daily Mail. Astfel, pentru a controla bateria, barbatul a luat-o in dinti si a muscat-o, iar in rezultat bateria a explodat.

- Noul director general al Carrefour, Alexandre Bompard, a prezentat marti noul sau plan strategic de relansare a activitatii, ce prevede reducerea costurilor, mii de concedieri si majorarea investitiilor în comertul electronic, pe fondul concurentei venite de la Amazon, dar si noi parteneriate…

- Posta Romana ia masuri dupa dezvaluirile facute de Libertatea. Intr-un comunicat de presa, Poșta Romana anunța ca va reduce considerabil timpii de așteptare pentru coletele comandate din afara Uniunii Europene. Reprezentanții Poștei iși recunosc problemele si spun ca de luna aceasta toate coletele sunt…

- Vivo a prezentat la CES 2018 noul sau dispozitiv cu senzor de amprenta in display, insa nu a oferit niciun detaliu concret despre hardware-ul intern al acestuia. Din fericire, telefonul este intr-o forma aproape finala si a fost predat comisiei TENAA din China pentru aprobare in vederea comercializarii…

- In cele mai multe avioane, cafeaua servita de stewardese nu este preparata cu apa imbuteliata, ci cu apa potabila din aeronava, scrie click.ro. Grav este ca aceasta nu este intotdeauna o sursa sigura pentru sanatate. Citeste si Medicii avertizeaza: ce sa eviti la micul dejun ca sa nu ajungi…

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat duminica, la Salonul auto de la Detroit, ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a devansat declinul…

- Celebra actrița Jessica Falkholt a murit, devenind cea de-a cincea victima a unui tragic accident, în care și-a pierdut parinții și sora. Rudele ei si medicii au decis sa o decupleze de la aparatele care o tineau în viata, dupa ce vedeta a intrat în coma, ca urmare…

- In ciuda faptului ca nu este un brand prezent pe piata internationala, Vivo este unul dintre cei mai mari producatori de smartphone-uri din lume. Compania activeaza in principal in China, unde reuseste sa se situeze in fiecare trimestru pe primele locuri la vanzari de smartphone-uri. Astfel, nu ar trebui…

- Vanzarile Volkswagen AG au urcat anul trecut la aproximativ 10,7 milioane de vehicule, grupul german fiind in grafic pentru a-si pastra titlul de cel mai mare producator auto din lume, inaintea companiei nipone Toyota, a anuntat publicatia Bild am Sonntag, citand estimari din interiorul VW, transmite…

- Compania finlandeza HMD Global, cea care a preluat drepturile asupra brand-ului Nokia de la Microsoft, a lansat astazi noul model Nokia 6, adus la standardele anului 2018. Telefonul face parte din segmentul de pret mid-range si se poate lauda cu specificatii mai mult decat decente.

- Dieneke Ferguson a fost diagnosticata cu cancer de cânge, în urma cu câțiva ani. Femeia a urmat mai multe tratamente, însa acestea nu au dat niciun rezultat. La un moment dat, aceasta a renunțat sa mai urmeze tratamentele excesive și a reușit sa opreasca boala cu ajutorul…

- In California, in ajunul Anului Nou, o femeie a dat naștere la gemeni cu o diferența de 20 de minute, dar in diferite luni și ani, scrie Daily Mail. Primul copil, baiat, s-a nascut la ora 23:58, pe 31 decembrie 2017. Dar sora lui geamana – la 00:16, pe 1 ianuarie 2018. Astfel, datele de naștere ale…

- Samsung Galaxy S8 și S8 Plus Duoul Samsung Galaxy S8 și S8 Plus ramane, in continuare, unul dintre cele mai bune de pe piața la momentul actual. Principala diferența a celor doua telefoane este ecranul, care are diagonala de 5,8 sau de 6,2 inci, in funcție de model. Telefoanele se simt perfect…

- O soba pe gaz a explodat la Brașov, de Revelion 2018. Un barbat de 58 de ani din Brasov a fost ranit, in noaptea de Anul Nou, dupa ce soba pe gaz din locuința sa, situata pe strada Avram Iancu, a explodat. Explozia nu a fost urmata de incendiu, iar victima a suferit o fractura deschisa la un picior…

- O soba pe gaz a explodat, in noaptea dintre ani, intr-o locuinta din Brasov, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Explozia nu a fost urmata de incendiu. Barbatul de 58 de ani a suferit o fractura deschisa la un picior si arsuri de gradul 1 pe un brat si a fost transportat la…

- Dana Scatton, din Pennsylvania (SUA), a fost diagnosticata de medici cu o tumoare pe creier rara și incurabila, extrem de agresiva, care, în mod normal, afecteaza copiii sub 10 ani. Medicii au informat-o pe tânara de doar 17 ani, care ar trebui sa nasca în…

- Actiunile BRK sunt cele „mai scumpe” din lume in privinta pretului nominal, iar cu o singura astfel de unitate se pot achizitiona cinci apartamente de doua camere in cartierul Militari din Bucuresti. Continuarea pe ZFCorporate

- Procurorii rusi cer o pedeapsa aspra, de 10 ani de detentie pentru un fost ministru al economiei acuzat de acceptarea unei mite de 2 milioane de dolari din partea unuia dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza Deustche Welle. Alexei Uliukaiev era inca ministru…

- Alexandru Arsinel, 78 de ani, spune ca saptamina viitoare va fi externat si abia asteapta sa taie porcul impreuna cu nepoteii. Monica Pop, despre infarctul lui Alexandru Arsinel. "Daca nu mergea la doctor..." "Pot sa va spun ca ma simt mult mai bine, ceea ce a fost mai rau a trecut.…

- Autoritatile franceze au decis retragerea de la vanzare si export a unor formule de lapte praf si a altor produse alimentare pentru bebelusi fabricate de compania Lactalis, dupa semnalarea mai multor cazuri de infectare cu salmonella, a anuntat Directia Generala a Concurentei, Consumului si Combaterii…

- O femeie din Texas a ajuns de urgența la spital, dupa ce timp de noua luni a avut dureri de cap. Medicii i-au dat un diagnostic șocant. Femeia avea viermi în creier. „Am fost șocați, este ceva neobișnuit, ceva ce nu mai vazusem de mult timp, dar ma bucur ca am reușit sa-i…

- Vanzarile de iPhone X și iPhone 8 ar putea fi interzise dupa ce producatorul de cipuri Qualcomm a dat in judecata Apple, susținand ca produsele ii incalca patentele. In proces sunt indicate inclusiv iPhone 7, iPhone 7 Plus și iPhone 8 Plus. Mișcarea Qualcomm vine dupa ce Apple a dat la randul ei in…

- Olga a decis sa isi puna capat zilelor la doar 17 ani. Ea avusese o relatie cu Iuri Golovin, iar in momentul in care acesta a parasit-o, s-a spanzurat. Incidentul s-a petrecut in urma cu cinci ani, iar de atunci barbatul sustine ca spiritul tinerei il bantuie incontinuu. Ea ii apare in vis in fiecare…

- O femeie din China, în vârsta de 20 de ani, mergea pe strada și te uita în telefon. La un moment dat, tânara a alunecat într-un spațiu mic al unui canal. Piciorul femeii a fost prins deasupra genunchiului între bare. Doi barbați au reușit sa o salveze…

- Chirurgul chinez Ren Xiaoping, care impreuna cu neurochirurgul italian Sergio Canavero se pregatește sa realizeze, in China, primul transplant de cap uman din lume, a respins dilemele etice, considerand ca acestea sunt de ordin "medical, și nu filosofice", relateaza EFE."Acest transplant va…

- Compania britanica Prospex Oil and Gas, listata pe bursa din Londra, a explodat cu 40% in sedinta de tranzactionare, dupa ce a facut publica o descoperire importanta de gaz in Romania, in urma exporarii Bainet, scrie zf.ro. Compania a forat in Nord-Estul Romaniei, in zona Suceava EIV-1. Sondale au forat…

- Compania britanica Prospex Oil and Gas, listata pe bursa din Londra, a explodat cu 40% în sedinta de tranzactionare, dupa ce a facut publica o descoperire importanta de gaz în România, în urma exporarii Bainet, scrie zf.ro Compania a forat în Nord-Estul…

- Compania britanica Prospex Oil and Gas, listata pe bursa din Londra, a explodat cu 40% în sedinta de tranzactionare, dupa ce a facut publica o descoperire importanta de gaz în România, în urma exporarii Bainet, scrie ZF.ro.

- Caz neobisnuit in India. Un barbat de 35 de ani care acuza dureri abdominale a ajuns la spital, fiind suspectat ca s-a otravit cu mancare. In schimb medicii au fost socati cand au vazut, in urma endoscopiei, ca in stomacul sau avea sute de monede de metal, cuie, lame de ras, dar si o bucata de șase…

- O explozie puternica intr-un mare oraș-port din estul Chinei a provocat duminica prabușirea unor cladiri și a facut cel puțin doi morți și doi raniți grav, potrivit autoritaților, informeaza AFP. Explozia a avut loc în jurul orei locale 9.00 (1.00 GMT) pe un "teren viran"…

- O studenta din China, care a nascut in secret, și-a aruncat copilul de pe geamul camerei de camin in care locuia. Copilul a fost gasit mort pe o alee fiind invelit intr-o patura, scrie Daily Mail. Mama, in varsta de 19 ani, studiaza la Colegiul de Inginerie Xi’an din nord-vestul Chinei și se pregatește…

- Prinsi in goana de a livra cat mai repede noul model iPhone, managerii Foxconn au permis recrutarea de studenti cu varste intre 17 si 19 ani, carora le-ar fi conditionat promovarea examenelor de indeplinirea unei norme zilnice istovitoare, de pana 11 ore, asambland telefoane iPhone X. Supravegheat de…

- De-a lungul timpului s-au petrecut, in inchisori, nenumarate incidente ciudate in care au fost implicate gadgeturi. Va prezentam doua exemple in care detinuti au scapat de puscarie, cel putin pentru o perioada, datorita tehnologiei. Un suspect de crima a fost eliberat 2014 din inchisoare in Franta…

- Ai visat vreodata sa fii medic? Majoritatea copiilor ii idolatrizeaza pe medici pentru ca salveaza vieți și vindeca boli, fara sa știe ce sacrificii imense fac aceștia. Doctorii merita sa fie numiți niște eroi tacuți nu numai pentru ca studiaza ani de zile pentru a putea profesa, dar mai ales pentru…

- Bitdefender, compania romaneasca de tehnologie cu cea mai puternica expansiune internationala, a transferat din China la o fabrica din Satu Mare productia celei de-a doua generatii a Bitdefender BOX, un dispozitiv care odata integrat in reteaua de comunicatii dintr-o gospodarie ofera protectie impotriva…

- China este cel mai mare producator de orez, cu recolte de peste 200 de milioane de tone pe an, care se exporta in intreaga lume. In ultima vreme, mai multe surse vorbesc despre problema orezului din plastic. Aceasta ar fi o rașina artificiala care se amesteca bine cu amidon de cartofi, dupa care i se…

- „Asociația “Ține de Tine!” dorește sa aduca la cunoștința opiniei publice noua lovitura pe care a primit-o, zilele trecute, Andreea Boltașu, tanara de 18 ani din Cugir, pentru care asociația a mobilizat oamenii din oraș pentru a o sprijini in suferința pe care o poarta de la varsta de 11 ani. Dupa setul…

- Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a depașit în anul 2017 recordul de anul trecut cu ocazia Zilei Celibatarilor, sarbatorita în China la 11 noiembrie, transmit, sâmbata, EFE și Reuters citate de Agerpres. Astfel, în 2017 s-au înregistrat,…

- Un botoșanean a ajuns la spital cu arsuri pe fața, in urma unui accident neobișnuit. Barbatului i-a explodat masca de oxigen pe fața, dupa ce și-a aprins o țigara. Barbatul de 60 de ani, din Saveni, iși facea cura de terapie cu oxigen cand, la un moment dat, a vrut sa iși aprinda o țigara. Din cauza…

- “Simplitatea bate tot”, spune, raspicat, Iulian Stanciu, CEO si actionar eMag, cel mai mare magazin online din tara, care se apropie de afaceri de 1 miliard de euro. “Uitati-va la Uber, Instagram sau produse digitale care sunt doar un pic mai simple decat celelalte, insa prind tractiune…

- O copila de numai 8 ani, diagnosticata cu cancer la rinichi in stare avansata, risca sa moara cu zile. Medicii nu o pot opera, pentru ca parinții ei se opun categoric. Spun ca nu au incredere in doctori și se tem ca fata nu va supraviețui intervenției.