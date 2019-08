Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj de politie din SUA care patrula pe strazile din Sanford, un oras din Florida, a fost directionat spre o adresa de unde un copil sunase la numarul de urgente. Ajunsi la fata locului, agentii s-au confruntat cu o situatie neobisnuita.

- Duminica, 4 august, in jurul orei 19.20, politistii Biroului Rutier Sighetu Marmatiei au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism condus pe strada 9 Mai din municipiu, al carui conducator auto nu a acordat prioritate de trecere la doi pietoni angajati regulamentar in traversarea…

- Este ancheta interna la Inspectoratul de Politie Galati, dupa ce doi politisti au fost filmati in timp ce refuza sa intervina pentru a ajuta o fata plina de sange, despre care se credea ca a fost victima unui viol, transmite Mediafax. La cateva ore, Mihai Fifor, ministrul interimar la MAI, a calificat…

- Este ancheta interna la Inspectoratul de Poliție Galați, dupa ce doi polițiști au fost filmați in timp ce refuza sa intervina pentru a ajuta o fata plina de sange, despre care se credea ca a fost victima unui viol, transmite corespondentul MEDIAFAX.Citește și: Un inginer chimist dinamiteaza…

- Este ancheta interna dupa ce doi polițiști au fost filmați in timp ce refuza sa intervina pentru a ajuta o fata plina de sange, despre care se credea ca a fost victima unui viol. Conform unei imagini filmate in weekend și postate pe Facebook, agenții stau in mașina de Poliție, deși in fața lor se […]…

- Foto și video Liviu Lazar Incidentul a avut loc in Gaești, in zona poliției orașului. Un cuplu a coborat din Post-ul GAEȘTI: Copil ramas incuiat intr-o mașina. Parinții nevoiți sa sparga geamul apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vesti bune pentru suporterii lui Tottenham Hostpur! Cel mai bun marcator al gruparii londoneze Harry Kane a anuntat ca și-a revenit totalmente dupa accidentare si este gata sa intre in teren la finala Ligii Campionilor cu FC Liverpool.

- Tanarul care miercuri seara a lovit cu mașina un minor aflat pe bicicleta și a fugit de la locul accidentului a fost prins și reținut pentru 24 de ore. Pe numele sau a fost intocmit dosar penal pentru conducere fara permis și parasirea locului accidentului. Joi, acesta circula pe strada Rachitei din…