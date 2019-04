Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Socialistilor Europeni (PES), Serghei Stanisev, a transmis miercuri un comunicat in care explica ca „liderii PES considera inghetate relatiile cu PSD” si ca in luna iunie se vor organiza discutii privind apartenenta PSD la familia socialistilor europeni.

- Curtea Provinciala din Ciudad Real a dat marti cea mai mare condamnare din istoria sa, dupa ce a trimis dupa gratii un roman, pentru 81 de ani, sase luni si o zi! Barbatul si-a abuzat fiicele de 15 si 16 ani in repetate randuri.

- O intreaga comunitate a fost șocata de moartea Nelei, moldoveanca de 26 de ani, ucisa cu bestialitate de iubitul roman de 22 de ani, apoi ingropata la marginea localitații."Consiliul local organizeaza un minut de reculegere, la ora 12.

- BLANDUL PASTOR ….Familia unui barladean, Nelu Giani Spataru, de 43 de ani, mort in Spania pe 1 februarie, a primit acceptul Episcopului de Husi, PS Ignatie, de a-l inmormanta crestineste, desi acesta a fost incinerat in Spania. Fiul lui Giani, student in anul IV la Facultea de Medicina din Iasi, a dorit…