Stiri pe aceeasi tema

- Un copil surprins de o avalansa in statiunea de schi franceza La Plagne a fost gasit in viata si scos de sub zapada de salvatori dupa o ora, a anuntat joi jandarmeria din regiune, potrivit dpa. Locul in care se afla copilul a fost identificat cu ajutorul unui caine, a scris jandarmeria pe Facebook,…

- Un copil de 12 ani a fost gasit in viața, dupa ce a fost ingropat sub zapada in urma unei avalanșe produse in Alpii francezi. Salvatorii spun ca este un miracol ca baiețelul traiește deoarece a fost gasit dupa 40 de minute. Baiețelul era, impreuna cu familia sa, in vacanța la schi in stațiunea La Plagne…

- Traficul rutier este blocat pe DN66, la iesirea din localitatea Petrosani catre Bumbesti Jiu, judetul Hunedoara, din cauza unui avalanse de zapada, potrivit Infotrafic. Nu sunt persoane sau autovehicule ramase înzapezite.Se actioneaza pentru degajarea suprafetei…

- Un barbat din Drobeta Turnu Severin se afla duminica seara la Ranca, atunci cand viscolul spulbera fara oprire zapada. Acesta a explicat pe o cunoscuta rețea de socializare ca și-a schimbat parerea despre drumari, fara ajutorul carora nu ar fi putut sa mai plece cu mașina din zapada. „Am…

- Este pericol de avalanșa in masivul Ceahlau, dupa ce o cadere masiva de zapada a avut deja loc in zona cabanei Dochia. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, dar salvamontiștii recomanda maxima atenție din partea turiștilor, care sa se informeze in prealabil cu privire la zonele cu risc de producere…

- Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Jandarmi Gorj au postat pe pagina oficiala de Facebook, povestea impresionanta a celor sase catei, care erau in zapada, intr-o panta, in zona Ranca. „Salvam suflete cand turistii sunt in siguranta la munte. Astazi (sambata – n.r.), o patrula de jandarmi montani…

- Mugurel I. si Ionut Cristian M. sunt cei doi turisti care au murit, duminica, in avalansa produsa in Bucegi pe Valea Morarului. Erau pasionati ai muntelui, cu experienta pe traseele periculoase.

- Este 30 octombrie si sunt din nou in spital, asa cum sunt de trei ani incoace. Nu ma plang. Se putea si mai rau. As fi putut fi in mormant. In aceste zile, in Romania se vorbeste din nou de Colectiv, dupa ce, timp de aproape un an de zile, viata a mers inainte cu proteste, justitie, placute de inmatriculare…