Un copil înfometat a sunat la numărul de urgență. Ce au făcut polițiștii Un baiețel din Florida era atat de infometat incat a decis sa sune la numarul de urgența 911. Reacția polițiștilor care au preluat apelul este uluitoare. Manuel Beshara in varsta de 5 ani a sunat vineri la 911 și i-a spus operatorului ca ii este foarte foame și ar vrea sa comande o pizza. Ofițerii au plecat spre casa copilului, gandindu-se ca ar fi bine sa verifice starea acestuia. L-au gasit pe Manuel impreuna cu sora lui in varsta de 15 ani, care le-a explicat ca sunt bine, iar baiețelul a luat telefonul fara știrea ei. Polițiștii au profitat de moment pentru a-i explica baiatului cand trebuie… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de doar cinci ani din Florida se simțea infometat, așa ca a sunat la numarul de urgența 911. La scurt timp, polițiștii i-au adus o pizza și i-au explicat ca numarul de urgența trebuie folosit doar cand se afla in pericol.

- Un baiețel de cinci ani din Florida a sunat la numarul de urgența 911 pentru ca ii era foarte foame. Rezultatul apelului a fost peste așteptarile oricui, pentru ca baiatul a primit pizza chiar de la polițiști. Manuel Beshara, in varsta de cinci ani, a sunat vineri la 911 și i-a spus dispecerului ca…

- Un șofer cu respectabila varsta de 78 de ani a comis azi dimineața un accident spectaculos in județul Tulcea. In aceasta dimineata in jurul orei 9.15, in zona Nufaru a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane, a notat tulceanoastra.ro. Un barbat de 78 de ani, din Braila, in timp…

- Doi barbati, dintre care unul este cetatean italian, au fost transportati la spital in urma unui conflict in trafic izbucnit marti seara, pe strada Arcului din municipiul Slatina, in care au fost implicate trei persoane, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.…

- O femeie a apelat disperata la ajutorul polițiștilor, dupa ce soțul sau a amemințat-o, dupa care a trecut la fapte. Barbatul și-a batut soția, drept pentru care oamenii legii au intocmit un dosar penal . Oamenii legii au fost sesizați de catre o femeie, in varsta de 30 de ani, din comuna Urdari, care…

- Un batran in varsta de 81 de ani din Constanța a sunat ieri, in jurul orei 15.50, a sunat la Secția 5 de poliție din oraș pentru a reclama faptul ca a fost victima unei agresiuni. Cel care l-a snopit in bataie a fost chiar nepotul sau, un barbat in varsta de 41 de ani, a notat replicaonline.ro! Polițiștii…

- Politistii vasluieni au stabilit, in urma cercetarilor efectuate, ca accidentul din comuna Bacesti, in care un copil de 12 ani a murit, a fost provocat de fratele acestuia, un tanar in varsta de 19 ani, care nu avea permis de conducere. ‘In urma cercetarilor s-a stabilit ca accidentul a fost provocat…

- Un baiețel de șase ani a sunat la poliție pentru un motiv ieșit din comun, dar in loc sa ii inchida telefonul, un ofițer a facut un gest impresionant. Copilul care locuiește in Florida, Statele Unite, a considerat ca ceea ce simte el este cu adevarat o problema, motiv pentru care a pus mana pe telefon…