In mitologia greaca, zeul Cronos a ajuns sa conduca universul dupa ce l-a castrat pe tatal sau, Uranus. Perioada sa de domnie a fost numita "Epoca de Aur", iar Cronos, obsedat de ciclicitatea destinului, isi inghitea pe rand copiii, pentru a nu fi detronat de unul dintre ei.

La fel ca un nou-nascut al lui Cronos, Dacian Ciolos nu a stiut ce l-a lovit cand istoricul Marius Oprea a dezvaluit ca partidul sau seamana cu o afacere de familie a fostei Securitati. Tentativele de disculpare prin explicatii comic-absurde pot fi rezumate intr-o replica memorabila de film: "I did not see that coming."