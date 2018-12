Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de noua ani, din Germania, a sunat la serviciile de urgenta pentru a chema politia, fiind nemultumit de cadourile de Craciun, potrivit comisariatului din Oldenburg, citat de Le Figaro.

- Donald Trump știe cu siguranța cum sa se comporte cu cei mici. Raspunzand la telefonele copiilor, alaturi de prima doamna, Donald Trump a facut un lucru ușor neașteptat. „Asta-i foarte bine! Sa te distrezi! Mai crezi in Mosul? Pentru ca la 7 esti la limita, nu-i asa? Hai, sa te simti bine”, i-a spus…

- Mos Craciun mai are cativa copii pe lista si termina de distribuit toate darurile din acest an. Potrivit, NORAD - Comandamentul pentru aparare aerospatiala nord-americana - Mosul a fost detectat ultima oara pe continentul nord-american, scrie Digi24.ro.1.

- Mos Craciun din ziua de astazi nu este foarte diferit de cel din vremurile trecute. Totuși, copiii cred despre el ca merge la coafor, se antreneaza la sala și cumpara cadourile cu banii de la banca. In plus, Moșul traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Craciunița.

- O mașina a intrat in plin ii lumea care aștepta intr-o stație de autobuz din orașul Recklinghausen, din vestul Germaniei. O femeie in varsta de 88 de ani a murit pe loc, iar noua alte persoane dintre cele care așteptau autobuzul acolo au fost ranite, a dezvaluit observator.tv . Tentativa de sinucidere?…

- Craciunul e in decembrie, cum putem aduce noi sarbatoarea lui Moș Craciun cu cateva luni mai devreme? Nu vom avea decorațiuni, brad, cadouri, unde va fi Moșul? In fața bolii, in fața unui suflet de copil bolnav nimic nu este imposibil. Povestea lui Keith, un baiețel de 12 ani din Ohio, SUA, a mobilizat…

- Baiatul abia se intorsese acasa, in Gladbeck, Germania, dintr-o vacanța petrecuta in Olanda. Cand au deschis rucsacul copilului, parinții au descoperit ca micuțul luase drept „suvenir” o grenada. Adulții au informat, luni, autoritațile germane cu privire la descoperirea șocanta. Geniștii au stabilit…