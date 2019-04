Stiri pe aceeasi tema

- FARA EMOTII… Un singur candidat a intrat in cursa pentru functia de manager al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui. Cea inscrisa in concurs este nimeni alta decat actuala managera a institutiei, Ana Rinder. Aceasta va sustine, in data de 10 aprilie, incepand cu ora 12:00, proiectul de management,…

- Bodyguarzi sau batausi?! INCIDENTE… Doi tineri au ajuns, duminica dimineata, la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, dupa ce, spun ei, au fost snopiti in bataie de bodyguarzii unui club din centrul orasului. Desi nu se cunosteau, iar bataile au avut loc la intervale diferite de timp, ambii au “beneficiat”…

- Dragostea de mama a fost mai presus de frica de moarte pentru o vasluianca de 23 de ani, cu handicap din naștere, care s-a aruncat in flacari ca sa-și salveze micuțul de 11 luni, surprins de un incendiu. Tanara mama nu a mai ținut cont ca in locuința era și o butelie cu gaz, care putea exploda in orice…

- Publicatia online TochkaNews a expediat presedintelui Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), Veaceslav Volodin, o solicitare prin care ii cere lamuriri despre cum mass-media urmeaza sa acopere subiectul sarbatorii de Paste si cel al invierii lui Hristos, in contextul in care parlamentarii…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui, accidentul rutier s-a produs in localitatea Bacesti. Primele informatii arata ca o femeie aflata la volan a intrat intr-o depasire, dar a pierdut controlul asupra masinii si s-a rasturnat. Patru femei, cu varste cuprinse intre 19 si 86 ani,…

- NEATENTIE… Un copil in varsta de 12 ani a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, dupa ce duminica seara s-a accidentat pe partia de sanius de la Gura Bustei. Baietelul se dadea pe derdelus in momentul in care a fost lovit in fata de sania unui alt copil. Acesta a primit primele ingrijiri langa…

- Vești bune pentru pacienții cu risc crescut de accident vascular cerebral ischemic acut (AVC). Spitalul de Urgența “Elena Beldiman” și Spitalul Județean de Urgența Vaslui ar putea oferi in viitorul apropiat tratament intervențional prin tromboliza intravenoasa pacienților cu . In luna decembrie a anului…

- DOCUMENTARE… Spitalul Județean de Urgența Vaslui a fost azi gazda pentru o echipa a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), care a venit in județul nostru pentru documentarea unui studiu privind evoluția cazurilor de rujeola. Reprezentanții OMS nu au ales la intamplare Vasluiul. Potrivit datelor furnizate…