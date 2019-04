Stiri pe aceeasi tema

- Directorul scolii generale din localitatea Buda a fost demis, ca urmare a faptului ca in cursul zilei de luni un copil de trei ani a murit dupa ce a cazut in fosa septica a unitatii de invatamant, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, Sabina Manea. ‘In aceasta dimineata…

- Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Iasi au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa cu privire la cazul unui copilul de trei ani decedat dupa ce a cazut in fosa septica a scolii din satul Buda, iar Inspectoratul Scolar Judetean ISJ anunta ca a demarat propria ancheta si ca directoarea…

