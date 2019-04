Un copil de trei ani a murit în urma unui incendiu care a izbucnit în locuința Un copil de trei ani a murit, marți, in urma unui incendiu care a izbucnit in locuința din satul Paușești, județul Iași, potrivit Mediafax. Potrivit ISU Iași, copilul a fost scos din locuința in stare critica, cu arsuri pe corp, in urma incendiului care a izbucnit in locuința sa din satul Paușești, comuna Dumești. Citește și: Vaslui: Un copil de patru ani a fost transportat de urgența la spital; Medicii suspecteaza o intoxicație cu nitriți „Copilul a fost scos din casa de tatal sau.Prezinta arsuri grave. A fost declarat decesul copilului in varsta de 3 ani”, au transmis reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

