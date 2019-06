Stiri pe aceeasi tema

- Robert Turcu, un tanar roman in varsta de 20 de ani, a fost condamnat la 2 ani și 8 luni de pușcarie in Anglia, pentru ca a condus fara carnet, sub influența alcoolului și a provocat un accident soldat cu doua victime. Pe 11 octombrie, Turcu s-a urcat la volan și a condus spre casa, dupa ce a plecat…

- Un copil de 1 an și 9 luni a fost ranit, sambata, dupa ce a cazut de la etajul doi, al unui bloc din Motru, pe geamul de la dormitor, intr-un moment de neatentie al parinților sai, care erau in casa. La fata locului s-au deplasat politisti si cadre medicale. Baiatul a fost transportat la Spitalul…

- Un barbat in varsta de 26 ani, din localitatea Bargauani, a fost retinut de politisti si urmeaza sa fie prezentat vineri procurorilor pentru luarea unei masuri preventive dupa ce a furat un autoturism si l-a condus desi nu detine permis. In plus, autorul se afla sub influenta bauturilor alcoolice dupa…

- O romanca din Franta si-a strangulat baietelul de 6 ani cu un cablu electric. Sora mai mica a acestuia a fost gasita cu cioburi in picioare de politistii chemati de urgenta de tatal copiilor, scrie observator.tv.O romanca in varsta de 24 de ani a fost arestata joi seara, pe 30 mai la Toulouse,…

- Efective din cadrul Biroului de Ordine Publica de la Politia Municipiului Buzau au organizat, joi noapte, o actiune pentru verificarea modului in care agentii de paza se conformeaza obligatiilor ce le revin in baza fisei postului. Intre orele 23.00 – 03.00, au fost efectuate controale la peste 50 de…

- Politisti din cadrul Postului de Politie Oltina au depistat un barbat, in varsta de 37 de ani, din localitate, pe numele caruia Judecatoria Medgidia a emis mandat de executare a pedepsei de un an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul neinmatriculat.Barbatul in cauza a…

- Joi, 28 martie 2019, in jurul orei 23.30, la intersectia strazilor Tudor Vladimirescu cu Calea Moților din Alba Iulia, un barbat de 45 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la efectuarea unui viraj spre dreapta, a pierdut controlul asupra autoturismului si a intrat…