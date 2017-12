Stiri pe aceeasi tema

- Politistii rutieri le recomanda soferilor care se intorc din minivacanta de Craciun de la munte spre Capitala sa aleaga DN1A, pentru a evita aglomeratia creata pe Valea Prahovei, unde marti dupa-amiaza se circula bara la bara, scrie News.ro . Potrivit politistilor, pe DN1, intre Frasinet si Comarnic,…

- Foarte mulți șoferi au ”stins” friptura sau sarmaua mancata la masa de Craciun sau in ajunul sarbatorii Nașterii Domnului cu un pahar de vin sau de țuica baut inainte de a se urca la volan. Greșeala i-a costat permisul de conducere fara care au ramas pe o perioada chiar și de cateva luni, in funcție…

- Dispeceratul National Salvamont a primit in ultimele 24 de ore 28 de apeluri de urgenta, cele mai multe fiind din judetele Gorj si Brasov. Salvamontistii au avut alte 15 interventii in urma unor alarmari primite direct in dispeceratele locale Salvamont.Salvamont Romania anunta, marti dimineata,…

- Politia a evacuat o mare parte din targ in jurul orei locale 21 (ora Romaniei, 22), iar genistii continua sa examineze obiectul suspect, a anuntat un reprezentant al autoritatilor dupa cinci ore."Presupunem ca nu este ceva periculos, insa continuam sa investigam", a declarat purtatorul…

- La doar o zi dupa ce Germania a comemorat victimele atacului de la Targul de Craciun din Berlin, de acum un an, un barbat a fost arestat pentru ca punea la cale un act similar de terorism. Polițiștii spun ca el punea la cale acest atac de cateva luni.

- "IGSU a luat toate masurile si suntem pregatiti cu capacitati mai mari, deci IGSU a luat toate masurile daca apar situatii, sa putem sa intervenim. Mai avem Inspectoratul General de Aviatie, cu limitele meteo poate sa intervina si mai avem si alte institutii ca MApN, cei de la Drumuri, Ministerul…

- Politia militara din Olanda a deschis focul vineri asupra unui barbat înarmat cu un cutit la Aeroportul Amsterdam-Schiphol. Situatia este acum ”sigura”, a informat politia pe Twitter. Un barbat a fost tinta focurilor de arma "ale politiei militare la Schiphol dupa ce…

- Politistii timiseni, in alerta! O femeie de 35 de ani, fosta sotie a liberalului Adrian Pascuta, a disparut fara urma, de trei zile. Mama femeii a fost cea care a anuntat Politia, dupa ce aceasta a plecat in oras si nu s-a mai intors. Politistii fac apel la cei care pot oferi informatii care sa […]…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Nasaud au prezentat ieri presei o intamplare referitoare la gestul unei fetițe de 11 ani, din Bistrița, pe care au și vizitat-o, zilele trecute, la școala. Uimitor pentru mulți: fetița le-a explicat colegilor ca a fost chemata de conducerea…

- Doi cetateni vietnamezi au fost prinsi de politistii de frontiera la vama Curtici, in timp ce incercau sa ajunga, cu un tren international, intr-o tara din Spatiul Schengen folosindu-se de pasapoarte care apartineau altor persoane, a informat marti SPTF Arad. Trenul in care se aflau cele doua persoane…

- O fetița de noua ani din Petrila a disparut fara urma dupa ce a fost la cumparaturi cu bunica sa. Polițiștii au solicitat urmarea naționala pentru a o gasi pe micuța. O fetița de noua ani din localitatea Petrila, județul Hunedoara, a disparut fara urma dupa ce a fost la cumparaturi cu bunica sa. Micuța…

- Politistii din Timisoara au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa in urma incendiului izbucnit duminica dimineata la doua cladiri in care se aflau spatii comerciale si soldat cu decesul unei persoane. La sapte ore de la declansare, incendiul a fost localizat, dar nu si stins, scrie news.ro.Potrivit…

- In editia de miercuri de la „Bravo ai stil!” a fost adus un juriu format din copiii unor vedete din showbizul romanesc. Dureros de sinceri, fetitele invitate au facut deliciul publicului. Ingrid, fetita Simonei Patruleasa, a fost cea mai „acida” din juriu, iar comentariile ei au fost intens dezbatute…

- Avertisment pentru cei care locuiesc in Germania. Politistii ii sfatuiesc sa nu deschida pachete pe care nu le-au comandat, chiar daca le aduce curierul la usa. Avertizarea vine dupa ce un colet suspect a fost descoperit, in urma cu trei zile, in apropierea tirgului de Craciun de la Potsdam. Acesta…

- Angajații cancelariei au alertat poliția in legatura cu pachetul suspect, a declarat luni prim-ministrul landului Thuringia, Bodo Ramelow, la Erfurt.Specialiștii urmeaza sa determine daca dispozitivul era funcțional. Citeste si Alerta terorista la un targ de Craciun din Germania:…

- Targurile de Craciun din landul estic german Brandenburg s-au redeschis sambata in conditii de securitate sporita, la o zi dupa ce un pachet suspect continand cuie si o pulbere neidentificata a fost gasit la un astfel de eveniment la Potsdam. 0 0 0 0 0 0

- Poliția germana a anunțat ca a dezamorsat un pachet suspect, descoperit la Potsdam, din cauza caruia a fost nevoita sa evacueze târgul de Craciun din centrul orașului. Conform poliției germane, obiectul gasit conținea „material exploziv sau inflamabil”.…

- Poliția din Germania a descoperit ca un șofer a condus automobile pe drumuri publice timp de 56 de ani fara sa dețina permis. Barbatul in cauza, in virsta de 74 de ani, a fost implicat intr-un accident minor ce a avut loc in regiunea Hochsauerland. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și i-au cerut…

- Școlile din Capitala au avut, in medie, aproape un caz de violența in fiecare zi, din septembrie 2016 pana in iunie 2017. Cele mai multe cazuri de violența au fost atacuri la persoana. Nu doar elevii au fost protagoniștii actelor de violența, ci și unii profesori. Din Raportul Inspectoratului Școlar…

- Mai multi oameni au fost raniti si noua au fost dusi la spital, inclusiv unul cu leziuni la picioare, dupa ce vineri a izbucnit panica in statia de metrou Oxford Circus, intr-un moment aglomerat al zilei. Politistii inarmati au alergat la statia de metrou Oxford Circus si la Oxford…

- Un batran de 79 de ani din județul Vaslui este dat in urmarire naționala dupa ce a fost externat, in urma cu patru zile, de la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Vaslui fara sa fie anunțate rudele. Conducerea unitații medicale a dispus efectuarea unei anchete interne pentru a stabili cum de…

- Panica în centrul Londrei. Poliția metropolitana a cerut oamenilor care erau în stația de metrou Circus Oxford sa o evacueze de urgența. Scotland Yard a spus ca incidentul ar fi de natura terorista și ca nu exista înca rapoarte despre victime. Poliția se teme sa nu…

- Politistii gorjeni au inceput o ancheta la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu, dupa ce o pacienta a reclamat ca i-a fost furat telefonul mobil. Aparatul fusese lasat ieri la incarcat, intr-un salon de catre o tanara, de 27 de ani, din comuna Dragutesti. Femeia se afla internata in unitatea medicala…

- Polițiștii din Capitala și nu numai sunt, de cateva zile, in alerta maxima! Bolizi de 400.000 de euro au fost furați in cinci zile din București, unul dintre ei fiind al ”deputatului mitraliera” Catalin Radulescu. Ultima lovitura a fost data acum doua nopți cand, din sectorul 5, s-a ”evaporat” un Lexus…

- Incidentul a avut loc pe o strada din Calarasi. Acolo, un muncitor de la spatii verzi, care tundea copacii pentru a monta mai apoi instalatiile de Craciun, a cazut de la mai bine de 10 metri. Barbatul nu purta echipament de protectie si se afla pe un utilaj care nu era pozitionat pe picioare…

- Poliția germana a primit informații de la 50 de persoane dupa ce recent a fost data publicitații o inregistrare video ce arata trei teroriști din fosta Facțiune Armata Roșie urmariți pentru o serie de talharii, relateaza poliția germana, transmite marți dpa. Imaginile cu Ernst-Volker Staub…

- Mai multe alerte cu bomba s-au înregistrat luni în Japonia, un fapt foarte rar în arhipelag, în timp ce președintele american Donald Trump se afla în vizita oficiala în aceasta țara, relateaza AFP. În prefectura Shiga (vest), o companie de feribot…

- Politistii din intreaga tara, sub coordonarea Direcției de Investigații Criminale a Poliției Romane, au depistat, in ultima saptamana, 110 persoane semnalate ca fiind disparute, dintre care 68 de minori.

- Hotii ar fi furat banii din Cutia Milei, dar se pare ca ar fi luat si obiecte de cult, informeaza news.ro. Deocamdata, nici Politia si nici Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei nu au oferit informatii pe acest subiect. Citeste si Alerta la Timisoara. Politistii cauta un hot pe care l-au scapat…

- UPDATE: Potrivit weld.de, poliția a anunțat ca sunt 6 raniți, printre care și un roman. Poliția bavareza susține ca suspectul este un barbat in jurul varstei de 40 de ani, noteaza The Independent. UPDATE: Politia germana a arestat un barbat la Munchen, dupa incidentul in care patru…

- O fetița de patru anișori a fost gasita fara supraveghere de catre oamenii legii, in piața Vasile Alecsandri, in adiacentul Secției de pașapoarte din municipiul Balți. Politiștii solicita ajutorul cetațenilor in identificarea rudelor copilului.

- Tanarul care in 2011 si-a ucis mama si bunica a evadat vineri seara din Spitalul de Psihiatrie Grajduri, aceasta fiind pentru a doua oara cand reuseste sa fuga, prima data fiind la Spitalul Socola. Politistii din Iasi il cauta, avertizand ca acesta poate deveni violent daca nu ii este administrat tratamentul.

- Politistii dcauta un tanar, care a plecat dintr-un spital de psihiatrie, unde era internat. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. La data de 21 octombrie a.c., polițiștii Inspectoratului…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca mama, tatal si fratele fetitei care a murit in urma incendiului, nu se aflau in locuinta cuprinsa de flacari. "In urma incendiului a murit o fetita de un an si jumatate. Baraca…