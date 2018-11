Stiri pe aceeasi tema

- Un adult si un copil in varsta de 2 ani au murit, luni, intr-un incendiu care a izbunit in satul Caldararu din comuna Cernica, judetul Ilfov. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta alti doi copii, cu varste de 3 luni si respectiv 11 ani, au fost transportati la spitalul Grigore Alexandrescu,…

- F. T. Coșuri de fum necurațate… Instalații electrice improvizate… Prize sau tablouri electrice uzate… Acestea sunt doar cateva dintre cauzele celor 723 de incendii care, de la inceputul anului și pana in prezent, au facut zeci de victime in Prahova. 11 persoane au murit, iar alte 31 au suferit arsuri…

- Avertisment al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, pentru toți cei care locuiesc in case care formeaza curți interioare, dar și pentru dezvoltatorii imobiliari care vor sa construiasca asemenea imobile. Aceștia trebuie sa asigure posibilitatea mașinilor de pompieri de a intra in aceste…

- Exercitiului de simulare a unui cutremur major, produs in Romania, continua luni, cu o replica cu magnitudine de 5,8 pe scara Richter, produsa la ora 16.45, transmit reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

- Trei persoane, printre care si un minor, au decedat in urma unei explozii produse, in seara zilei de 6 octombrie, intr-un bloc locativ de pe Bulevardul Moscovei din municipiul Chisinau. Alte sase persoane ranite au fost duse la spital cu traumatisme, inclusiv un angajat al Inspectoratului General pentru…

- (update 02:35) In urma ședinței comisiei pentru situații excepționale s-a constatat ca in urma exploziei trei persoane au decedat. O femeie și un minor care la moment inca se afla sub daramaturi. A treia victima este un barbat ce a decedat la Spitalul de Urgența. De asemenea, prima ipoteza a izbucnirii…

- Aproximativ 50 de pompieri militari, cu 9 autospeciale de stingere intervin, sambata noaptea, pentru a lichida un incendiu puternic ce a izbucnit la Palatul Episcopal greco-catolic din Oradea. Nu s-au intregistrat victime, potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

- Seful Serviciului Prevenire al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), colonelul George Sorescu, a declarat joi, la Targu Mures, la conferinta de presa din deschiderea Congresului Federatiei Europene a Maestrilor Cosari ESCHFOE, ca, in ultimii 5 ani, 1.000 de oameni au murit in…