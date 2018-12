Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost impușcat in ziua nunții sale. Incidentul s-a petrecut pe 19 noiembrie, in New Delhi, India. Barbatul de 25 de ani se indrepta spre propria nunta, insa pe drum a fost impușcat de...

- O imagine șocanta a fost descoperita de locuitorii sectorului Rișcani, din Chișinau. Un polițist de la patrulare a fost gasit impușcat in cap pe strada "Studenților . Polițistul decedat a fost...

- Patrisha Organo, 24 de ani, se afla intr-o aeronava cu destinația Filipine cand a auzit un copil plangand. Insoțitoarea de zbor care este mama a unui copil de noua luni a mers sa vada ce i se intampla micuțului, scrie libertatea.ro.

- "In data de 07.11.2018 in jurul orei 17,00 IPJ Brasov a fost sesizat prin apel SNUAU 112 cu privire la faptul ca un tanar in varsta de 17 ani din cartierul Stupini s-a impuscat mortal in zona capului cu arma de vanatoare a tatalui sau", a anuntat IPJ Brasov, care precizeaza ca "echipa operativa care…

- Potrivit politistilor de la Inspectoratul de Politie al judetului Hunedoara, vineri, pe fondul de vanatoare Bulzesti, un barbat de 53 de ani a fost impuscat accidental in zona abdomenului, in cursul unei partide de vanatoare. "Politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase,…

- Au aparut informatii noi in cazul militarului gasit impuscat in cap la o unitate militara din judetul Brasov. Astfel, militarul impuscat in cap se numeste Alexandru Miclea si avea 48 de ani.

- Caz șocant la o unitate militara din Ghimbav, duminica (30 septembrie)! Un militar care facea parte din brigada Vanatorilor de Munte a fost gasit impușcat in cap. Barbatul avea 48 de ani. Din primele informații reiese ca soldatul s-a sinucis. Barbatul s-a impușcat cu arma din dotare. Nu sunt cunoscute…

- Suki Waterhouse si-a impuscat accidental un coleg de platou, in timpul filmarilor pentru noul ei film, "Assassination Nation". Frumoasa actrita n-a dezvaluit numele persoanei pe care a ranit-o, si nici nu a dat alte detalii despre incident.