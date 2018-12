Stiri pe aceeasi tema

- Profesoara de chimie Carmen Oghinciuc, femeia din Iasi care a primit ieri doi plamani, in urma unei interventii realizate la Spitalul Clinic „Sfanta Maria" din Bucuresti, se afla in stare buna, a anuntat Administratia Spitalelor din Bucuresti. „Interventia chirurgicala a fost complicata, deoarece pacientei…

- Doua autoturisme s-au izbit frontal. In urma impactului au rezultat cinci victime, patru dintre ele fiind incarcerate. Din primele informatii, unul dintre soferi este inconstient. Vom reveni cu amanunte. SURSA FOTO : captura video – Iasi info

- La inceputul lunii octombrie copilul in varsta de trei ani a fost dus in stare grava la spital. Medicii l-au diagnosticat initial cu otita si i-au prescris un tratament adecvat. Dupa 24 de ore parintii au ajuns din nou cu copilul la spital. Al doilea medic i-a completat tratamentul, insa tot…

- Un tanar cu arsuri pe 70- din suprafata corpului, care a fost adus de la Neamt la Iasi, este in stare foarte grava. A fost operat noaptea trecuta si se afla in sectia ATI. Este intubat. Are arsuri chiar si pe caile aeriene. Tanarul de 28 de ani a fost ranit in urma unei explozii foarte puternice care…

- O femeie în vârsta de 48 de ani a ajuns miercuri dimineata la Spitalul Clinic de Urgenta “Sfântul Spiridon&", din Iasi, dupa ce ar fi fost batuta bine de propriul sot.

- O furtuna puternica a afectat duminica seara zone din sudul si vestul Germaniei, provocand cel putin un deces, perturband transportul intr-o regiune intinsa a tarii, iar zeci de mii de locuinte au ramas fara electricitate, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa, potrivit

- Un copil a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut de la etajul doi al unei școli din Constanța. Profesorii au apelat de urgența la 112, iar la fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD. Din primele informații se pare ca este vorba despre un copil de 11 ani, relateaza stirilekanald.ro. Elevul…

- O femeie din Iași, in varsta de 46 de ani a cazut de la etajul 5 al blocului in care locuia. S-a prabusit pe o terasa, iar zgomotul puternic i-a alertat pe vecini. Medicii au ajuns imediat la fața locului și au incercat sa o stabilizeze pe ranita, care a fost transportata apoi la spital. Salvatorii…