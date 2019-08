Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o saptamana intreaga de cautari, o adolescenta de 15 ani care a disparut in jungla malaeziana, e inca de negasit. Operatiunile de cautare implica zeci de echipe de interventie. Au fost inclusiv numerosi turisti care au vrut sa le dea o mana de ajutor autoritatilor. Parintii se tem ca fiica lor…

- Un barbat a murit dupa ce o amiba care mananca creierul i-a intrat in nas in timp ce inota intr-un parc acvatic. Specialiștii in sanatate din California de Nord au confirmat ca Eddie Gray a murit...

- Polițiștii peninsulari au descoperit un adevarat arsenal ascuns intr-un hangar al grupului Drughi, facțiunea cea mai dura a ultrașilor lui Juventus. Nu e prima oara cand poliția italiana gasește arme la ultrași, dar acum a fost mai mult de atat. In urma raidului lansat de trupele speciale DIGOS, s-a…

- Damjan Djokovici a fost prins cu o femei în camera de hotel înaintea meciului din Supercupa României cu FC Viitorul, iar Dan Petrescu a decis sa îl excluda din lot pentru meciul cu FC Astana. Lipsa lui Djokovici din primul 11 a surprins pe toata lumea în Kazakhstan,…

- Un anunț aparut pe platformele online de specialitate a lasat opinia publica fara cuvinte. O persoana și-a scos copilul la vanzare pentru un preț de 220 de lei!!! Pare ca niste parinti si-au pus fiul de vanzare pe platforma online Gumtree pentru 50 de dolari australieni, aproximativ 30 de lire. Oferta…

- Un polițist, in varsta de 34 de ani, din județul Neamț, a fost gasit spanzurat in camera unui hotel din stațiunea Jupiter, județul Constanța. Polițiștii au deschis o ancheta și fac cercetari pentru ucidere din culpa, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit reprezentanților IPJ Constanța, ...

- Cercul colectionarilor de autoturisme Dacia 1300 primeste nu numai nostalgici ai acelei perioade, ci si pasionati de masini retro care aveau cativa anisori atunci cand aceste masini ieseau pe poarta fabricii. Unul dintre ei, buzoianul Gheorghita Alexe, detine 13 Dacii vechi de peste 40 de ani, iar cu…