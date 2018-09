Stiri pe aceeasi tema

- A incercat sa traverseze strada neregulamentar si a fost lovit mortal de un camion. Este sfarsitul tragic al unui barbat de 35 de ani din municipiul Balti. Accidentul a avut loc aseara. Impactul a fost atat de puternic, incat victima nu a mai avut nicio sansa de supravetuire.

- Accidentul s-a produs in noaptea de joi spre vineri pe DN 11 A, in judetul Vrancea. Un tanar de 27 de ani din municipiul Adjud conducea catre Onesti cand la un moment dat in mijlocul soselei, a iesit un cal nesupravegheat. Soferul nu a putut evita impactul. In urma coliziunii frontale cu animalul care…

- Un tanar de 23 de ani si-a pierdut viata, duminica, dupa ce s-a rasturnat cu masina pe un drum judetean din Sibiu, politistii stabilind ca el nu avea permis de conducere, scrie News.ro. Accidentul a avut loc duminica dimineata pe DJ 105G, la iesirea din Talmaciu spre localitatea Racovita,…

- Un alt urs a murit, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce a fost lovit de o mașina pe Autostrada A1 Sibiu-Oraștie, in județul Sibiu. Accidentul a avut loc in zona tunelului, la kilometrul 262, la șase kilometri de locul in care un alt urs a fost lovit mortal sambata dimineața. Leșul va ajunge […]

- Doi barbați au murit, iar un copil de 12 ani a fost grav ranit, duminica, dupa ce mașina in care se aflau s-a lovit de un cap de pod și s-a rostogolit de mai multe ori pe un drum din județul Timiș, transmite corespondentul MEDIAFAX.Accidentul a avut loc duminica, pe drumul județean 594, in…

- Doi barbati cu varsta de 32, respectiv 63 de ani au murit in urma impactului. O masina a lovit cei doi pietoni, apoi a parasit carosabilul. Accidentul s-a produs pe DN17, in comuna Scheia. „Cei doi pietoni, barbati cu varsta de 32, respectiv 63 de ani, nu prezentau semne vitale, iar cadrele medicale…

- Un polițist din localitatea Ghidici, județul Dolj, in varsta de 29 de ani, a murit, marți dupa-amiaza, dupa ce a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un copac de pe marginea drumului. Omul legii se grabea sa ajunga la serviciu, iar in zona ploua abundent. Potrivit unei informari a…

- Un adolescent in varsta de 16 a murit, luni, dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce se afla intr-o parcare impreuna cu tatal sau. Accidentul a fost provocat de un barbat de 84 de ani,Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, un barbat in varsta de 84…