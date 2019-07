Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ISU Arad, un accident rutier s-a produs, sambata, pe DJ 792A, la iesire din Beliu spre Bocsig, fiind implicate un autoturism si un TIR. La fata locului au fost trimise mai multe autospeciale, fiind anuntata o victima incarcerata. Ajunsi la fata locului, pompierii au constatat ca in autoturism…

- Un copil de 9 ani a decedat, sâmbata, în județulArad, dupace mașina, în care se afla împreuna cu familia, a fost implicata într-un accident rutier, care a avut loc pe DJ 792A, la ieșirea din Beliu catre Bocsig.

- Un copil de 9 ani a murit, sambata, intr-un accident rutier produs in judetul Arad. Mama si fratele sau au fost raniti, dar sunt constienti.Potrivit ISU Arad, un accident rutier s-a produs, sambata, pe DJ 792A, la iesire din Beliu spre Bocsig, fiind implicate un autoturism si un TIR. Citește…

- Accident grav, in aceasta dupa amiaza, pe DJ792 A, in care au fost implicate un camion și un autoturism. Incidentul s-a petrecut intre localitațile aradene Beliu și Bocsig. In urma impactului, un copil de 9 ani a decedat. Fratele acestuia in varsta de 12 ani și mama copiilor au fost transportați de…

- Ziua neagra continua pe șoselele din vestul țarii. Un nou accident mortal a avut loc in aceasta dupa-amiaza, de aceasta data in județul Arad. Un autoturism s-a izbit de un tir, iar in urma coliziunii un copil de aproximativ 9 ani a murit. Accidentul s-a petrecut pe DJ 792A, la ieșire din Beliu, spre…

- Fratele tinerei din judetul Arad atacate de fostul iubit cu un cutit, in timpul unei petreceri transmise pe Facebook, a murit la spital. Barbatul a incercat sa o apere pe sora lui de atacator si a fost injunghiat in zona inimii.

- Ionut Varciu ar fi pierdut intr-o curba controlul autoturismului pe care il conducea, dupa ce pe langa el a trecut in mare viteza un motociclist. Citeste si RAZBOI IN SHOWBIZ. Pepe, declaratii soc despre Liviu Varciu. "Este un impostor. Se foloseste de oameni" Parintii lui au lesinat…

- Sapte persoane, printre care un copil, au fost transportate la spital dupa ce au fost ranite intr-un accident rutier petrecut miercuri seara pe DN 13E, in zona Campu Frumos, in apropierea municipiului Sfantu Gheorghe, potrivit agerpres.ro.Citește și: Decizie fara precedent! Un important fost…