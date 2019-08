Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului Investigatii Criminale Sibiu cauta un baiat in varsta de 8 ani, care a plecat voluntar de la domiciliul sau din municipiul Sibiu, județul Sibiu, fara a mai reveni. Read More...

- Un baietel in varsta de 9 ani, din Baia Mare, a disparut de acasa. Acesta a plecat de acasa marti, 9 iulie si nu s-a mai intors. Politistii roaga persoanele care pot sa dea informatii despre el sa sune de urgenta la 112.

- L-ATI VAZUT? Un copil de 9 ani din Baia Mare a disparut de acasa! Poliția cere ajutor populației Politistii maramureseni cauta un minor care, la data de 09 iulie a.c., a plecat de la domiciliu, de pe strada Rapsodiei din Baia Mare, si pana in prezent nu s-a intors. Minorul se numeste IUHASZ ANDREI-PETRE,…

- Alex Roberto Babus a disparut in urma cu cinci zile. A plecat de acasa joi dimineata si nu s-a mai intors. Prietenii si rudele sunt speriati si spera sa il gaseasca si sa fie in regula.

- Un barbat din Șamșud a disparut de acasa in urma cu aproape o saptamana fiind pana in prezent, de negasit. Politistii din Salaj il cauta pe Banto Erno, barbatul de 59 de ani, din Samsud, care a plecat de la domiciliu si nu s-a mai intors. Mama celui disparut a fost cea care a anunțat Poliția cu privire…

- Un copil de 10 ani a trecut printr-un adevarat calvar, dupa ce a fost mușcat de o vipera, in timp ce se afla in drumeție cu familia sa in zona Raul Sadului. Pentru ca in zona nu exista ser antiviperin pe stoc, copilul a fost tratat de-abia dupa 8 ore.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale au intrat in alerta dupa ce un barbat, in varsta de 45 de ani, a disparut de acasa. Adrian Ionel Ambruș a plecat marți, 4 iunie, de la domiciliul sau, de pe strada Rarau, din municipiul Lugoj, iar pana in prezent nu a mai revenit. Barbatul…

