- Jase Hyndman și-a pierdut tatal acum patru ani. De atunci incearca sa-i sarbatoreasca in fiecare an ziua de naștere, care era in luna noiembrie. Povestea induioșatoare a puștiului este spusa de jurnaliștii de la SkyNews, citeaza digi24.ro.

- O echipa de medici de la Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures a realizat, marți seara, al doilea transplant pediatric de cord din acest an la un pacient de 10 ani din Tulcea, cu insuficiența cardiaca in stare avansata. Operația a durat cinci ore și jumatate și a decurs bine.…

- Un baiat in varsta de sapte ani, din Scotia, care i-a trimis tatalui sau o felicitare de ziua lui, „in cer”, a primit o scrisoare de la ”Royal Mail” prin care era informat ca a fost livrata in siguranta, scrie The Sun.

- „Fara indoiala ca din partea Romaniei va exista un raspuns. Daca acest raspuns va fi sub forma unei scrisori a Guvernului sau alt document, nu pot sa spun astazi', a precizat Tariceanu. El a spus ca inca nu a discutat concret cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, si nici cu premierul Viorica…

- Florentino Perez depune eforturi considerabile pentru a gasi un antrenor cu nume pentru Real Madrid si, dupa ce Antonio Conte nu a mai ajuns pe Santiago Bernabeu, presedintele Realului s-a vazut refuzat de o alta "tinta".

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a judecat miercuri o contestatie depusa de presedintele PSD, Liviu Dragnea, in care acesta solicita ridicarea sechestrului pus de DNA pe averea sa in dosarul "Tel Drum". Dragnea nu a fost prezent la proces, el fiind reprezentat in sala de judecata de avocata Maria…

- Fan Bingbing (37 de ani), cea mai de succes actrita din China, a primit o amenda uriasa pentru evaziune fiscala. Dupa trei luni in care a fost data disparuta, vedeta a facut prima declaratie publica.