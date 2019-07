Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul a fost adus la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi cu elicopterul. Conform medicilor, acesta avea o rana la nivelul fruntii si mai multe contuzii la mana stanga si piciorul stang. Acesta va ramane o perioada in spital pentru tratament. (Andreea A.)

- Un șofer a intrat in stop cardio-respirator in timp ce se afla in mers și a pierdut controlul volanului, intrand pe contrasens. Acolo, mașina scapata de sub control a lovit alta mașina. Incidentul s-a produs azi, in jurul pranzului, pe Drumul Național 1F, intre localitațile Babașești și Odoreu, a notat…

- Un accident deosebit de grav s-a petrecut noaptea trecuta, in jurul orei 23.30, in Satu Mare. Un autobuz care era plin cu muncitori venea dinspre Parcul Industrial Sud și a vrut sa urce pe drumul principal, a informat presasm.ro. Șoferul, neatent, n-a observat un alt autobuz care circula regulamentar…

- Un barbat din comuna Halmeu, din județul Satu Mare, a fost lovit de fulger in aceasta seara. El se afla pe camp, alaturi de soția lui. Cei doi culegeau capșuni cand un fulger l-a lovit in plin pe barbat, a anunțat presasm.ro. Victima a fost preluata de mai mulți localnici și dusa la dispensarul medical…

- O fetita de 11 ani, din comuna Moara, a fost atacata si muscata de un caine, in curtea unei firme din localitate. Micuta a ajuns la spital cu plagi muscate, primind ingrijiri medicale la Unitatea de Primire Urgente.Incidentul s-a petrecut luni seara, in jurul orei 19.00, cand fetita s-a deplasat la…

- Drogurile sintetice sunt comercializate sub denumiri legale cum ar fi amestecuri de plante uscate, betisoare parfumate, saruri de baie, ingrasaminte pentru plante sau solutii de curatat diferite obiecte. Supranumite si etnobotanice, aceste substante dau stari de euforie, lipsa oboselii, apetit scazut,…

- O femeie in varsta de 39 de ani a ajuns sambata in stare grava la spital dupa ce a cazut cu parapanta de la 10 metri. Incidentul s-a petrecut in comuna Belcesti, acolo unde femeia, parapantist amator, ar fi pierdut controlul aparatului si a cazut in gol. Aceasta a fost adusa la Unitatea de Primire Urgente…

- Aproximativ 800 de persoane au ajuns la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi in perioada 27-29 aprilie. In cele trei zile, medicii s-au confruntat cu un numar foarte ridicat de victime ale agresiunilor pe fondul consumului de bautura, dar si cu tentative de suicid. O…