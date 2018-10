Stiri pe aceeasi tema

- Manuel Catalin Bora, in varsta de 6 ani si 11 luni, din comuna Rast, județul Dolj, a disparut vineri, in jurul orei 18:15 de la domiciliu. Oricine are informații cu privire la minor, este rugat sa apeleze serviciul de urgenta 112 sau sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie. Polițiștii doljeni,…

- Apel disperat din partea unei familii din Pitesti! Teodor a disparut de acasa, baiatul, în vârsta de 14 ani, fiind vazut ultima data luni dupa-amiaza. A plecat la scoala dar nu a mai ajuns. Ajutati-i sa îsi gaseasca copilul!

- Un barbat de 39 de ani a sesizat disparitia fiicei sale de 18 ani, Cucerenco Maria Norica, la Politie, in conditiile in care tanara a plecat acum o luna de acasa, iar de atunci nimeni nu mai stie nimic de ea.

- Un copil doi ani din Sopot, județul Dolj, a disparut joi seara (30 august). Copilul este cautat de polițiști și de jandarmi. Tatal micuțului plecase cu trei din cei cinci copii la camp, iar mama a ramas cu doi copii acasa. UPDATE: Copilul a fost gasit teafar in aceasta dimineața. Intr-un moment de neatenției…

- Politistii o cauta fara succes de doua zile pe fata de 13 ani de la Oradea care si-a injunghiat bunica dupa care a fugit de acasa. Anchetatorii cer ajutorul oricui poate sa ii ajute sa o gaseasca pe adolescenta. Oamenii legii au aflat ca nu este prima data cand fugea de acasa. Ultima data a disparut…

- Omul de afaceri Emanuel Mitric (28 de ani), consilier local din partea Mișcarii Populare in Radauți, județul Suceava, a murit in cursul zilei de marți in urma unui accident care a avut loc in județul Iași. Oamenii legii au facut o descoperire de-a dreptui uluitoare, in urma anchtei desfașurate la locul…