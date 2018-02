Stiri pe aceeasi tema

- Medicii din judetul Gorj sunt in alerta, dupa ce un copil de patru ani a decedat. Micutul este suspectat de meningita si se afla internat intr-un spital din Motru, care acum este in carantina. Specialistii se tem pentru viata a altor doi copii care au intrat in contact cu minorul mort, suspect de infectie…

- UPDATE 15:42 Alti doi copii care prezentau simptome asemanatoare au fost internati astazi la Spitalul din Motru. 14:44 Un copil, de 4 ani, a decedat astazi la Spitalul Orasenesc din Motru. Micutul prezenta pete violacee pe corp, fiind suspect de ...

- Un barbat in varsta de 52 de ani, din Gorj, si-a gasit sfarsitul anul trecut in luna decembrie dupa ce un container plin cu electrocasnice i-a cazut in cap de la cinci metri inaltime. Incidentul a avut loc in magazinul Selgros Cash & Carry din Craiova.

- Autoritațile sanitare din Slobozia au demarat o ampla ancheta epidemiologica dupa ce la nivelul orașului au fost confirmate doua cazuri de tuberculoza. Primul a fost semnalat la Școala Postliceala Sanitara din cadrul Liceului Tehnologic «Mihai Eminescu», iar cel de-al doilea la o angajata a Supermarketului…

- O femeie de 63 de ani a murit la inceputul anului din cauza peritonitei, iar medicii au tratat-o timp de o noapte pentru diabet. Comisia de ancheta a Spitalului Judetean Suceava a concluzionat ca decesul a survenit pe fondul degradarii parametrilor vitali. Medicii suceveni sustin ca nu au gasit nicio…

- Avocata familiei Aurei Ion, tanara care a murit, alaturi de pilotul Adrian Iovan, in accidentul aviatic din Muntii Apuseni, din 2015) a transmis o scrisoare deschisa procurorului general Augustin Lazar in care sustine ca ancheta procurorilor prezinta abateri si nereguli. Si familia politistului Gigina…

- Concluziile anchetei administrative efectuate la Spitalul de Urgența ”Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava, in cazul pacientei care a murit in data de 5 ianuarie a.c., din cauza unei peritonite, au fost facute publice joi. Purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgența Suceava, dr. Mihai Ardeleanu, a ...

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Dambovita a anuntat, miercuri, ca Institutul "Marius Nasta" din Bucuresti a confirmat primul caz de tuberculoza la unul din cei trei copii internati, dupa ce educatoarea lor fost internata in spital cu aceeasi boala. Politia a deschis un dosar penal in acest caz.

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 17 ianuarie 2018: I. PROIECTE DE HOTARARI 1. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munițiilor 2. PROIECT DE HOTARARE…

- Ancheta epidemiologica efectuata de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava in cazul copilului de 2 ani, din Mitocu Dragomirnei, care a murit cu rujeola, la inceputul lunii ianuarie a.c., a concluzionat ca acesta a contractat virusul de la un alt copil, in perioada in care a fost spitalizat. ...

- Ancheta epidemiologica efectuata de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava in cazul copilului de 2 ani, din Mitocu Dragomirnei, care a murit cu rujeola, la inceputul lunii ianuarie a.c., a concluzionat ca acesta a venit in contact cu virusul in perioada in care a fost spitalizat. Directorul ...

- Cinci vieti au fost spulberate pe o sosea de langa satul Todiresti, raionul Anenii Noi, in doar o fractiune de secunda. Un sofer teribilist care conducea un Audi cu peste 100 de kilometri pe ora a lovit in plin un automobil de marca Dacia.

- DSP Dambovita a anuntat ca ancheta epidemiologica inc azul copiilor imbolnaviti de TBC, boala transmisa, se pare, de catre o educatoare in varsta de 30 de ani, este in derulare. De asemenea, inainte de inceperea scolii, unitatea a fost dezinfecatata.

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Iasi au inceput o ancheta vizand acuzatiile familiei unui barbat in varsta de 75 de ani care a murit dupa ce a fost transferat de la un spital la altul. Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Iasi, Marius Voicescu, a declarat, ieri, ca la sediul…

- Poliția a declanșat o ancheta in cazul fetiței de un an și jumatate din Stana care a murit azi, 11 ianuarie, la Spitalul Județean Satu Mare. Potrivit procedurilor, oamenii legii au deschis o ancheta penala in acest caz. Mai multe detalii despre acest caz citiți aici: https://www.satmareanul.net/2018/01/11/un-nou-scandal-la-spitalul-judetean-un-copil-a-decedat

- Un nou caz revoltator in sistemul sanitar romanesc. Ministerul Sanatatii a trimis Direcția de Sanatate Publica (DSP) sa ancheteze cazul unui bebelus mort in spital, din cauza unor infectii, abia la o luna dupa ce a fost sesizat, scrie tolo.ro.Parintii au depus plangere impotriva Spitalului…

- Institutul „Cantacuzino” din București a confirmat rujeola in cazul baiatului de 2 ani, din Mitocu Dragomirnei, care a decedat pe 4 ianuarie la Spitalul Județean Suceava. Copilul fusese internat cu doua zile inainte și nu era vaccinat impotriva rujeolei. Direcția de Sanatate Publica a informat ca in…

- Un copil nevaccinat antirujeolic, in varsta de 2 ani, din Mitocu Dragomirnei, a murit in data de 4 ianuarie a.c., la Spitalul de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava si exista suspiciunea ca decesul ar fi fost provocat de rujeola. Seful Serviciului Control in Sanatate Publica ...

- Povesti cutremuratoare ies la iveala odata cu amanunte din ancheta cu privire la medicul Mihai Lucan. Transplantul se facea preferential, iar sute de pacienti s-au stins pentru ca lor nu le-a venit niciodata randul, scrie Digi24.ro. Un raport al Corpului de Control al ministrului Sanatatii arata ca…

- Incident socant petrecut pe data de 27 decembrie in magazinul Selgros Cash & Carry din Craiova. Un barbat in varsta de 52 de ani, din Gorj, si-a gasit sfarsitul dupa ce un container plin cu electrocasnice i-a cazut in cap de la cinci metri inaltime.

- Un barbat in varsta de 52 ani, din Motru, judetul Gorj, a murit, miercuri, la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, dupa ce un container metalic a cazut pe el, in timp ce se afla la cumparaturi intr-un supermarket din Banie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- De Craciun, cele mai mari dorinte ale unui baiat de 14 de ani din Gorj au fost un scaun cu rotile si un smartphone. Mosul i-a indeplinit visul, iar la sacul lui au contribuit pompierii din judet si o mama cu suflet.

- Cei doi bebelusi care au murit luna trecuta la Maternitatea Cuza Voda din Iasi nu au luat bacteria Klebsiella din spital, ci, cel mai probabil, de la vizitatori, sustin reprezentantii Directiei de Sanatate Publica din...

- Ancheta care vizeaza un spital și doi medici, dupa o întâmplare de-a dreptul bizara. Cazul a stârnit un val de revolta în India, iar ministrul Sanatații a amenințat cu închiderea spitalului, dupa ce un bebeluș declarat mort s-a trezit în drum spre…

- Silvia Radu va semna o dispoziție prin care va cere ca sa fie investigat cum a fost adus bradul din Ucraina. ”Cei care mi-au facut farsa cu bradul din Ucraina, nici nu iși dau seama ca de fapt au facut aceasta farsa locuitorilor capitalei”, a menționat primarul general interimar al Chișinaului in cadrul…

- PNL Gorj condamna modul in care consilierii municipali PSD și PSRo de la Motru ințeleg sa-și exercite mandatul pentru care au fost aleși și constata ca aceștia manifesta pe langa lipsa de respect fața de cetațeni și lipsa de umanitate și solicita implicarea urgenta a factorilor de decizie ai celor…

- Directia de Sanatate Publica Iasi a deschis o ancheta la Maternitatea ”Cuza Voda” din Iasi, unde patru bebelusi ar fi fost infectati cu Klebsiella in sectia de neonatologie, iar din pacate doi dintre micuți au...

- Interdicția de intrare in țara a unor jurnaliști ruși i-a indignat pe deputații socialiști, care au calificat incidentul drept o noua provocare din partea autoritaților la adresa Federației Ruse, noteaza NOI.md. Potrivit PSRM, intilnirea de creație cu regizorul Alexei Samoliotov, care nu a fost lasat…

- Un copil in varsta de 12 ani a murit, sambata, electrocutat dupa ce s-a urcat pe acoperisul unui tren de marfa care stationa in gara din satul Inotesti, comuna prahoveana Colceag. Cazul a fost preluat de Politia Transport Feroviar Prahova.

- Cristian Tudor Popescu a lansat o ipoteza exploziva, dupa ce Curtea Constituționala a decis ca DNA poate ancheta hotarari de guvern. Judecatorii constituționali au analizat sesizarea președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu in cazul Belina. Liderul ALDE a contestat competența DNA de a ancheta…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Gorj a solicitat Ministerului Sanatații 20.000 de doze de vaccin antigripal. Nu mai are niciuna, pentru ca a primit doar 220. Acestea au fost trimise personalului medical, care este expus la contactarea de viroze. P...

- Ancheta in cazul unui groaznic accident rutier in care a murit un copil in varsta de 8 ani, la care nici macar necropsia nu era depusa la dosar, la patru luni de la tragedie, a fost partial deblocata dupa ce situatia anormala a fost semnalata saptamana trecuta de cotidianul nostru. Parintii ...

- In judetul Gorj, autoritatile sanitare nu detin la aceasta data nici macar o singura doza de vaccin antigripal. Cele cateva sute de doze existente au fost trimise spitalelor pentru vaccinarea personalului medical. Directia de Sanatate Publica (DSP) Gorj a solicitat ...

- CCR e in pronuntare pe "cazul Belina" Foto: Arhiva. Judecatorii Curtii Constitutionale au ramas în pronuntare asupra sesizarii presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, referitoare la ancheta DNA legata de modul în care au fost adoptate în Guvern hotarârile…

- Dramele pe care le traiesc multe familii in urma accidentelor rutiere care se petrec in numar mare in judet sunt de multe ori amplificate si de alti factori care nu ar trebui sa existe intr-o tara normala. Un caz aparte prin tragismul sau este cel al unei familii din Comanesti, care si-a pierdut ...

- Reorganizarea finanțelor publice din anul 2013, cand președinte Agenției Naționale pentru Administrare Fiscala (ANAF) era Gelu Diaconu, a creat haos atat in randul contribuabililor, cat și in randul salariaților instituției. Sute de orașe din țara cu activitați economice importante au ramas, de atunci,…

- E o lista lunga de oameni responsabili pentru ce s-a intamplat saptamana trecuta in București, cand o tanara a murit arsa de vie, sora ei a fost grav ranita, iar 4 mașini au fost distruse de flacari.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, pompierii au fost anuntati sambata dupa amiaza in legatura cu producerea unui accident rutier cu trei victime, dintre care una incarcerata, in comuna Terpezita, fiind implicate doua autoturisme. La fata locului s-au…

- Verificarile au fost incepute in contextul in care un barbat a decedat sambata, dupa ce personalul de la ambulanta privata AmbuHelp nu a stiut sa ii acorde primul ajutor. „In ceea ce priveste serviciului AmbuHelp, din partea noastra (DSU- n.red.), ieri (luni-n.red), am aplicat o menda de…

- Scene greu de crezut ca se pot intampla in secolul XXI au avut loc in Piața Constituției. Am asistat cum un copil a fost luat cu forța din brațele tatalui, iar reporterul EVZ a fost legitimat și avertizat de polițiști