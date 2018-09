Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de patru ani si jumatate, lasat nesupravegheat de parinti, s-a urcat la volanul unei masini, miercuri, pe o strada din Oradea, unde a provocat ranirea unui muncitor, dupa care a lovit un alt autoturism si s-a oprit cu masina intr-un imobil. Muncitorul a suferit leziuni usoare, insa politistii…

- In conditiile in care anual in Romania mor in jur de 2000 de persoane iar alte 8000 sunt ranite grav in urma accidentelor de circulatie (www.politiaromana.ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-rutiera/statistici), in conditiile in care nu este zi fara o stire despre vreun accident rutier,…

- Un copil in varsta de 12 ani a fost depistat de politistii din judetul Botosani in timp ce se afla la volanul unui autoturism. Pasagerul din dreapta era un barbat de 62 de ani, proprietarul masinii, care avea permis de conducere valabil.

- Ieri, 13 august 2018, in jurul orei 14.30, politistii Postului de Politie Jidvei l-au depistat pe un barbat de 59 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce circula cu un moped, pe strada principala din localitatea Veseus, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de…

- La data de 07 august 2018, in jurul orei 12.00, politistii Postului de Politie Unirea, in timp ce actionau pe raza localitatii Mahaceni, l-au depistat pe un minor de 17 ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata…

- O bihoreanca de 30 de ani a incercat sa iasa din tara, prin vama Bors, la volanul unui autoturism cu un permis fals cu insemnele autoritatilor din Ucraina, conform unui comunicat de presa remis marti, AGERPRES, de ITPF Oradea. Conform declaratiilor date politistilor de frontiera, femeia a procurat documentul…