Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit in Baia Mare la interval de numai o zi, in urma unor crime. Primul caz s-a inregistrat duminica, in zona Garii, unde un barbat si sotia acestuia au fost omorati intr-un apartament. Cei doi au fost insa descoperiti doar luni. Al doilea caz s-a petrecut pe strada Petru Dulfu. Aici,…

- Inca un barbat, din judetul Cluj, a murit din cauza gripei, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Ca urmare, numarul deceselor cauzate de gripa a ajuns la 158.

- Byson Kaula, un barbat din Malawi a fost condamnat de 3 ori la pedeapsa cu moartea dar a scapat de fiecare data, atat el cat și ceilalți condamnați pentru ca era calaul prea obosit, scrie...

- Doi indivizi care s-au dat drept cetateni turci care ar fi ramas fara motorina la masina in zona orasului Siret au reusit sa-l insele pe un barbat cu suma de 100 de lei, lasandu-i in schimb un ghiul de tinichea. Necunoscutii au fost identificati mai tarziu de politisti ca fiind doi romani din zona ...

- Un barbat din Sibiu, in varsta de 79 de ani a murit, dupa o vizita la medicul de familie, care i-a recomandat un tratament pentru gripa. Se pare ca nu a reușit insa, sa il convinga pe acesta sa faca vaccinul. Un sibian de 79 de ani a murit chiar cand a ajuns la el acasa ambulanta si se urca in ea, pentru…

- Din pacate, incepem saptamana cu o știre trista! E doliu in familia unui barbat celebru din Romania: soția lui, Crina, s-a stins din viața dupa o lunga suferința! Durere fara margini in familia cunoscutului om de afaceri din Curtea de Argeș. Dupa luni bune de lupta cu o boala nemiloasa, Crina, soția…

- Un barbat de 49 de ani, din localitatea hunedoreana Merisor, si-a pierdut viata intr-un incendiu care a avut loc la o casa luni in catunul Rachitova, el fiind surprins de acoperisul imobilului, care s-a prabusit peste victima. Dupa anuntarea incendiului, spre locul indicat au plecat trei…