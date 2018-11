Stiri pe aceeasi tema

- Sambata dupa-masa, un adolescent a fost lovit de un microbuz, in comuna Rodna, din Bistrita-Nasaud. Acesta a fost gasit de catre echipajele medicale ajunse la fata locului in stop cardio-respirator. Dupa minute bune de aplicare a manevrelor de resuscitare, medicii au fost nevoiti sa declare decesul.

- O tragedie cumplita a avut loc in aceasta dimineața, la Mogoșoaia. O persoana a murit pe loc, dupa ce a fost lovit din plin de o mașina. Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, un pieton care a traversat neregulamentar un drum a fost lovit de o masina, decedand pe…

- Un copil de 4 ani și jumatate din Oșorhei, județul Bihor, aflat la volanul unei mașini, a accidentat, miercuri, un muncitor care repara un drum. Mașina condusa de copil a acroșat un alt autoturism și s-a oprit in poarta unei case. Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Alina Dinu, a declarat, miercuri pentru…

- Doi polițiști din Bihor au fost raniți ușor, in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce mașina pe care o urmareau a lovit autospeciala in care se aflau. Potrivit unui comunicat transmis de IPJ Bihor, o patrula formata din polițiști de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Salonta a depistat…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut pe DC44, in apropiere de localitatea Saranga, la iesire din drumul national catre Saranga. Un pieton a fost lovit de un autoturism. Din primele verificari se pare ca in timp ce conducea un autoturism din directia Ulmeni catre Saranga, un bucurestean de 38…

- Traficul a fost oprit, miercuri, dupa ce un tren a lovit o masina, in localitatea Leordina din județul Maramures. Doua persoane au fost ranite. Centrul Infotrafic din IGPR anunța ca circulatia rutiera este oprita pe DN 18 Moisei – Sighetu Marmatiei, in localitatea Leordina, judetul Maramures, unde un…

- Valeriu Draganescu are nevoie urgent de ajutorul oamenilor pentru un tratament in Austria. Barbatul a dus o viața grea. A fost lovit cu mașina la numai 15 ani și a stat o luna in coma. Apoi, a ramas paralizat din cauza unei puncții in coloana facuta greșit de un medic. Valeriu Draganescu sufera de parapareza…

- Femeia gasita in stop cardiac in urma accidentului produs miercuri dimineața la Parva, județul Bistrita-Nasaud, mama a trei dintre copiii aflați in mașina, a murit. In pofida eforturilor medicilor, femeia gasita in stop cardiac a fost declarata decedata. Femeia de 36 de ani fusese gasita incarcerata,…