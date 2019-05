Un copil in varsta de numai 12 ani a fost injunghiat, in acesta seara, pe strada Cicoarei din municipiul Iasi. Baiatul se juca, impreuna cu un prieten, pe un teren de sport. La un moment dat au aparut alți trei tineri de etnie roma. Aceștia l-au lovit pe baiat cu piciorul in zona capului, i-au furat o boxa portabila și l-au injunghiat cu un cuțit in coapsa stanga, a anunțat reporteris.ro. Prietenul sau nu a pațit nimic. Speriați, cei doi au cerut ajutor de la cei aflați in spitalul privat Arcadia, aflat in apropiere, informeaza "Atenție Poliția Iași". Starea ranitului nu e grava Copilul injunghiat…